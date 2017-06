Selon l’ONU : Une lutte efficace contre l'abus et le trafic de drogues passe par la prévention et les traitements

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterrès, a souligné que la "guerre contre les drogues" est une méthode dont la communauté internationale doit examiner l'efficacité et les répercussions sur les droits de l'homme. "L'année dernière, à la session extraordinaire de l'Assemblée générale sur le problème mondial de la drogue, la communauté internationale a pris des mesures pour apporter une réponse collective et multidimensionnelle à l'ensemble des problèmes liés à l'abus et au trafic de drogues", a rappelé M. Guterrès dans un message publié lundi dernier à l'occasion de la journée internationale contre l'Abus et le Trafic de drogues. "Des gouvernements se sont unis en vue d'adopter une nouvelle façon, plus efficace et plus humaine, de traiter le problème, qui ne ferait pas de laissés-pour-compte". Il a souligné que la session extraordinaire de l'Assemblée générale sur le problème mondial des drogues organisée en avril 2016 a constitué un tournant, ses travaux ayant abouti à un plan d'action détaillé et tourné vers l'avenir. "Ensemble, nous devons honorer les engagements pris à l'unanimité pour réduire l'abus et le trafic de drogues ainsi que les dégâts causés par les drogues, en veillant à ce que notre démarche favorise l'égalité, les droits de l'homme, le développement durable de même que la paix et la sécurité", a-t-il dit. Créée en 1987 par une résolution de l'Assemblée générale et soutenue chaque année par la communauté internationale, la journée internationale contre l'Abus et le Trafic de drogues a pour objectif de renforcer la sensibilisation au grand danger que sont les drogues illicites pour notre société. Cette année, le thème de la journée est : "Ecoutez d'abord". Selon l'ONU, écouter les enfants et les jeunes constitue une étape cruciale pour les aider à grandir sainement et en sécurité. Fondée sur des données scientifiques, cette initiative a pour objectif d'accroître l'appui à la prévention de l'usage des drogues, un investissement efficace pour le bien-être des enfants, des jeunes, de leur famille et de leurs communautés. (APS)