Toxicomanie chez les jeunes : Un fléau social

A quelque jours de la tenue de la rencontre d'évaluation de la commission sectorielle de prévention des fléaux sociaux prévue ce mois de juillet, M. Dilmi a indiqué que « la wilaya d'Alger ne compte que deux centres de soins pour les jeunes toxicomanes, à savoir, Dergana et Chéraga, ce qui est insuffisant pour prendre en charge le nombre de plus en plus croissant de jeunes en addiction, dans la wilaya.»

Il a cité les rapports des services de sécurité et de l'Office national de lutte contre la drogue qui soulignent que l'Algérie, après avoir été un pays de transit des stupéfiants, est devenue un pays consommateur. Selon lui, un grand nombre de ces toxicomanes sont des jeunes qui ont sombré dans la drogue à un âge précoce.

La directrice de la prévention et de la communication à l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), Ghania Keddache a indiqué que « l'Algérie compte 38 centres de désintoxication, dont 2 dans la wilaya d'Alger. Ces derniers relèvent du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et prennent en charge les toxicomanes à titre externe. »

Mme Keddache a souligné que « la consommation de stupéfiants à un âge précoce a sensiblement augmenté », citant le dernier rapport de l'ONLDT sur la toxicomanie en Algérie, qui a démontré que ce fléau à travers les quantités de drogues saisies chez les jeunes toxicomanes se propage, notamment, chez les jeunes et à un âge précoce. Elle a dans ce sens, appelé à la mise en place d'une politique de prévention.

En marge de la réunion en préparation de la conférence annuelle d’évaluation du travail de la commission sectorielle de prévention des fléaux sociaux organisée le mois dernier par l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger à la maison des enfants de Ben Aknoun, M. Dilmi avait indiqué que la « commission a procédé depuis son installation à l’élaboration d’études de terrain sur la manière de communiquer avec les jeunes et les enfants afin de les sensibiliser et leur apprendre comment se protéger contre les fléaux sociaux.»

Dans ce sens, M. Dlimi a annoncé que « 25.000 enfants de différents niveaux de scolarité et des centres de formation ont bénéficié de cette stratégie. »

Le professeur chef de service de pédopsychiatrie à l’Établissement hospitalier spécialisé Mahfoud-Boucebci, Chéraga, Madjid Tabti a déclaré qu’« au niveau de son service, ils accueillent des enfants de 9 à 14 ans, des enfants qui ont déjà à leur actif une consommation assez importante de drogue. Il n’y a pas que le cannabis, il y a les drogues dures, la cocaïne, le crack, les psychotropes et l’alcool qui y sont associés. Il y a un nombre très important de parents qui sont alarmés en découvrant un joint dans les affaires de leurs enfants.»

Le Pr. Tabti a expliqué que « c’est une relation triangulaire : on est passé d’une famille traditionnelle qui s’occupe de son enfant à une famille où la mutation sociale est très développée, la femme et l’homme travaillent et ne s’occupent pas assez de leurs enfants. »

Il a estimé qu’« il faut faire une réflexion sur ces paramètres afin de remédier à cette situation et protéger les enfants.»

Le Pr. Tabti a souligné que « son service reçoit environ 5.000 consultations par an d’enfants et d’adolescents souffrant de plusieurs pathologies, comme, l’autisme, les maltraitances et les violences sexuelles.»

Le professeur a mis en garde contre la prolifération du phénomène chez les enfants, précisant que plus de 100 enfants toxicomanes âgés entre 9 et 18 ans ont été admis en 2016 dans cet établissement dont 40% de ces jeunes toxicomanes sont des filles.»

Synthèse Wassila Benhamed