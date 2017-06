mini-parc d’attractionS de Ghardaïa : Un site de choix

Le mini-parc d’attractions et de loisirs "Oasis Kid" de Ghardaïa s’est imposé depuis sa création comme un site de choix destiné à accueillir de nombreux enfants de la région en quête de distractions et de jeux, a-t-on constaté.

Le manque de structures et de jardins dédiés aux loisirs pour les enfants de Ghardaïa forcerait plus d’un père à amener ses bambins vers cette structure, qui apporte avec elle le sourire et la joie aux tout-petits. Niché sur un belvédère surplombant la vallée du M’zab, sur les hauteurs de la ville de Ghardaïa, ce mini-parc d’attractions renferme une panoplie de manèges et de jeux ludiques répondant aux besoins des enfants ainsi que les visiteurs de passage.

Inauguré au début de l’année 2013 sur une superficie de près d’un hectare, cet espace de loisirs, unique en son genre dans la wilaya, accueille durant toute l’année ses jeunes visiteurs et offre des attractions variées ainsi que des animations festives idéales pour un moment de détente en famille. La réalisation de ce mini-parc ludique sur un espace accidenté a nécessité des moyens énormes pour remblayer et combler les ravins par des apports en terre et gravas ainsi que le confortement du sol afin d’accroître l’étendue de l’assiette foncière devant accueillir les manèges, a expliqué l’initiateur du projet, M. Ameloune. Ce parc, qui a animé le nouveau quartier urbain de Bouhraoua, répond à une demande des enfants qui n’ont qu’une seule envie, courir, jouer, chahuter et rêver, a-t-il souligné. Composé de nombreuses attractions telles que le balancier des fortiches, la grande roue, les autos-tamponneuses, des balançoires ainsi que des toboggans, des babyfoots, le site compte également crémerie, cafétéria et restaurant. Pour beaucoup de familles de Ghardaïa, ce parc d’attractions constitue une bouffée d’oxygène pour les enfants de la région et vient combler un déficit en matière de loisirs. "Malgré des difficultés à trouver une place de stationnement, nous avons passé un très bon moment dans ce parc avec les enfants qui ont adorés et nous aussi", a indiqué à un citoyen de Bounoura. De son côté une famille d’El-Menéa, de passage, a trouvé que cet espace ludique était "merveilleux". (APS)