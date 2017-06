Du quartier d'habitation à la « zone industrielle » : Des nuisances sonores plein la tête

C'est en quelque sorte la chronique d'un quartier situé en plein centre de la ville, avec pour carrefour incontournable la place Maurice Audin.

Jusque-là, les habitants d'Alger ont toujours considéré ce quartier comme étant, par comparaison à la place Emir Abdelkader — qui abrite l'APC d'Alger-Centre —, le véritable centre nodal de la capitale ; c'est aussi un quartier à double usage fonctionnel : habitation et affaires. Autre particularité, la proximité toute relative du port, qui fait que ce pôle urbain baigne en permanence dans un bruitage propre aux grandes cités maritimes. Pour ceux qui vivent depuis longtemps en ville, les sonorités caractéristiques des grandes agglomérations urbaines, dont Alger, sont ainsi connues pour avoir été assimilées de longue date par le commun des citoyens.

Cela commence donc aux aurores, avec force décibels déversés sans façon par les haut-parleurs des mosquées au cours de l'appel à la prière. S'ensuit le chant lointain d'un coq qui vient nous rappeler que la campagne est encore toute proche et qu'il y a des « néo-urbains » qui, avec ce type d'élevage dans leurs habitations, ne se sont pas encore départis de leur mode de vie rural. Les mouettes rieuses et goélands « tchou tchou malah », quant à eux, semblent rester éveillés toute la nuit puisque ce qui s'apparente au rire moqueur, chez ces volatiles devenus entre-temps nicheurs, ne diminue en intensité que lorsque le soleil matinal est haut et que ceux-ci accaparent sans nuance ni préavis le ciel, bleu sans reproche, de la capitale. Et c'en n'est pas fini de ces bruitages matinaux car plus proche de nous, autrement dit dans nos balcons ou sur les toits et terrasses des immeubles, des pigeons — nicheurs eux aussi — prennent la relève dans des ébats et roucoulements sans fin. Viennent enfin clore ce somptueux concert matinal les hirondelles, dont il ne faut pas oublier que ces oiseaux utiles, dont le crissement est caractéristique, sont là avant tout pour célébrer la saison estivale. Il va sans dire que cette revue des « effectifs » ne peut être exhaustive sans les miaulements de quelques chattes du quartier à la recherche de ses petits égarés aux alentours immédiats. Bref, tout ce beau monde animal semble s'être invité pour nous administrer une fort belle leçon de savoir vivre ensemble : en produisant, à travers chacun de ses représentants, les sons respectifs certes, mais dans des proportions somme toute acceptables. Au point, d'ailleurs, qu'il nous arrive souvent de regretter que leur bénéfique carrousel « musical », qui nous réconcilie on ne peut mieux avec la nature, ne puisse se poursuivre dans la journée ; car sur ces entrefaites il est d'autres bruits, d'autres nuisances sonores, autrement plus dérangeants que ceux de ces sympathiques amis de l'homme, qui viennent brusquement s'installer à demeure dans le quartier, sans crier gare, et ce, dans un but bien précis : assombrir le ciel radieux qui plane sur nos têtes ; et, par la même, nous rendre la vie plus infernale que jamais.



Une torture, pour ne pas dire un calvaire



Ce sont d'abord les éclats de voix incongrus de quelques habitants du quartier en mal de jactance lesquels, à force d'élever le ton, vous obligent, pratiquement dès les premiers rayons de soleil, à vous mettre au balcon pour leur demander de ne pas hurler dans leur discussion, histoire de respecter le voisinage. Ce à quoi ils vous répondent sans scrupules qu'ils sont sur la voie publique et que, de ce fait, ils n'ont aucun compte à vous rendre. Mais l'enfer — l'enfer des autres — commence véritablement avec le démarrage d'une chaudière de hammam public : une torture, pour ne pas dire un calvaire pour les voisins immédiats qui ont veillé tard la nuit, souvent face à leurs écrans (micro et télévisuel) et qui, en ce début de matinée, croyaient mériter quelques minutes supplémentaires d'un sommeil réparateur.

Bref, pour finir de dresser ce tableau déjà peu reluisant en matière de nuisances sonores, voilà aussitôt le son aigu, insupportable, du sinistre instrument qui, tôt le matin, commence immanquablement à découper la taule dans l'atelier mitoyen de barreaudage. Imaginez alors la cacophonie induite simultanément par ces divers auteurs de nuisances, sonores entre autres. Ah, on a failli oublier le bruit strident du surpresseur que manipule avec sadisme et longueur de temps un employé du hammam, lequel, avec un tuyau d'arrosage, se fait un « devoir » de laver à grande eau le sol du mini-parking et les véhicules qui y sont stationnés. Et dire qu'on a souvent entendu dire qu'il fallait lutter sans merci contre le gaspillage effréné de cette denrée rare, précieuse qu'est l'eau.

Là aussi, c'est à se croire dans une zone industrielle tant les nuisances sont fortes, multiformes, quotidiennes — y compris le vendredi — et durant toute l'année, bien entendu sans une seule interruption.

Et ne nous étonnons pas, en définitive, si l'un des voisins de quartier, rencontré par hasard juste à ce moment-là, nous apprend, au cours de la discussion d'usage, que son médecin traitant vient de lui diagnostiquer une hypertension artérielle chronique. Et n'allez surtout pas chercher ailleurs la cause directe de ce déplorable état de fait.

Kamel Bouslama