Le chiffre du jour : 10.000 entreprises chinoises

La Chine est devenue en l’espace de deux décennies le plus grand partenaire économique de l’Afrique avec 10.000 entreprises chinoises opérant sur le continent, selon un rapport du cabinet de conseil américain, McKinsey, publié mercredi dernier. Le rapport intitulé « La danse des lions et des dragons », relève que 90% de ces entreprises sont des sociétés privées qui activent dans différents secteurs économiques, principalement dans la production, les services, le commerce et la construction.