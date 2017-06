Face au dollar : L’euro progresse

L’euro continuait à progresser jeudi face au dollar pour atteindre un plus haut depuis un an, toujours soutenu par les propos du président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi.

L’euro passait au-dessus de la barre de 1,14 dollar jeudi matin pour s’échanger à 1,1405 dollar contre 1,1376 dollar mercredi soir. Il est monté jusqu’à 1,1419 dollar en cours d’échanges asiatiques jeudi, son plus haut niveau depuis un an. L’euro montait aussi face à la devise nipponne, à 127,97 yens contre 127,79 yens mercredi soir. Le billet vert reculait en revanche face à la devise japonaise, à 112,20 yens contre 112,32 yens la veille au soir. L’euro est toujours dopé par les déclarations faites mardi par M. Draghi et interprétées comme annonçant, à plus ou moins long terme, un resserrement monétaire de la BCE.

La monnaie unique est «toujours influencée par des allusions de Mario Draghi étonnamment en faveur d’un resserrement monétaire», expliquait Joe Manimbo, de Western Union. Le président de la BCE avait notamment estimé mardi que la confiance revenait en Europe, que les risques de déflation s’étaient dissipés et que des forces de relance de la hausse des prix à la consommation étaient en place. Mais de nouvelles déclarations mercredi dans l’entourage de M. Draghi sont venues compliquer l’interprétation des propos tenus la veille par le président de la BCE, ajoutent les opérateurs. «On a eu un message émanant de la BCE (mercredi) indiquant que le marché avait mal interprété les propos de M. Draghi», a expliqué David Gilmore de Foreign Exchange Analytics.