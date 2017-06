Paiement sans pénalités des cotisations 2017 à la Casnos : Les délais expirés

Après une série de mises en garde suivies de quelques reports, le délai de paiement des cotisations de l’année en cours, sans pénalités, auprès de la Caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (Casnos), a expiré hier à minuit. Intervenant jeudi dernier sur les ondes de la radio nationale, Chawki Acheuk-Youcef, directeur général de la Caisse, a indiqué que «des pénalités seront appliquées et des mesures coercitives, pouvant aller jusqu’à la poursuite judiciaire, mises en place par la suite».

Pour un meilleur résultat, la Casnos renforce le nombre de contrôleurs qui seront mobilisés sur le terrain afin de procéder à l’opération d’affiliation d’office des employeurs non affiliés et à l’application des pénalités. Dans son intervention, M. Acheuk a affirmé que des moyens ont été mobilisés pour renforcer et affiner les opérations de contrôle des travailleurs non-salariés non encore affiliés ou affiliés et débiteurs de cotisation. Il rappelle que l’affiliation et la cotisation sont des «obligations légales et permettront aux assurés de bénéficier d’une couverture sociale, notamment en matière de l’assurance maladie et de maternité, de l’invalidité et de la retraite». En termes de chiffres, le DG de la Casnos avait déclaré lors de son récent passage au Forum d’El Moudjahid que 619.056 travailleurs non-salariés débiteurs de cotisations ont régularisé leur situation auprès de la Casnos, 68.000 nouveaux affiliés ont été enregistrés et 43,21 milliards DA ont été recouvrés depuis janvier 2017, et ce grâce aux mesures de facilitation prises par la Caisse. D’autre part, il a révélé que depuis l’application des mesures exceptionnelles de la loi de finances complémentaire (LFC 2015) qui ont pris fin le 31 décembre 2016, la Casnos a enregistré une augmentation des recettes de 93%, de 37% de nouveaux affiliés et de 43% pour le nombre d’affiliés à jour en matière de cotisation, selon le même responsable.

Actuellement la Caisse compte plus de 1,8 million de travailleurs non-salariés affiliés actifs, dont près d’un million ont régularisé leur situation en matière de cotisation, alors que les 800.000 affiliés restants «ne sont toujours pas à jour» a précisé le DG de la Casnos, ajoutant que «plus de 200.000 ont été saisis par la Caisse à travers des mises en demeure par des SMS et des opérations de contrôle à l’effet de régulariser leur situation».

Actuellement la Caisse compte 1,8 million de travailleurs non-salariés affiliés actifs dont environ 960.000 étaient à jour en matière de cotisations à la fin de l’année précédente, alors que le nombre ne dépassait pas les 500.000 cotisants en 2014. En matière d’organisation et de rapprochement de la Caisse de ses assurés sociaux, 49 agences de wilaya (2 agences pour la wilaya d’Alger) ont été mises en place et 137 nouvelles structures de proximité ont été implantées pour assurer une amélioration la qualité des prestations.

Fouad Irnatene