Une délégation du Congrès américain en visite en Algérie

Une délégation du Congrès américain, conduite par le président de la Commission du Budget de la Chambre des Représentants, Rodney Frelinghuysen, effectuera une visite en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les membres de la délégation seront reçus, à l’occasion de leur séjour en Algérie, au Conseil de la Nation et à l’Assemblée populaire nationale.

Les relations bilatérales, et plus particulièrement, la coopération entre les institutions législatives des deux pays seront au centre des échanges entre les deux parties. La délégation américaine sera composée de membres de la Chambre des Représentants et d’assistants parlementaires appartenant aux partis républicain et démocrate.