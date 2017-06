La Vice-premier ministre du Québec Mme Lise Theriault à Alger : confirmer le Partenariat  

L’Algérie et le Canada confirment de plus en plus leur grand intérêt de renforcer la coopération bilatérale qui ne cesse de s’améliorer de plus en plus, ces derniers temps. Plusieurs responsables canadiens et hommes d’affaires ont exprimé leur souhait d’investir davantage en Algérie, notamment dans les secteurs hors hydrocarbure.

L’ambassadeur du Canada à Alger, Mme Isabelle Roy, a déclaré à El Moudjahid auparavant que le Canada est très fier de partager son savoir-faire et d’apporter son expérience en proposant les ressources, les pistes d’action et des solutions concrètes pour rendre les organisations algériennes plus performantes. Ce qui confirme encore une fois, l’importance accordé à notre pays par les Canadiens, d’où la prochaine visite du vice-Premier ministre du Québec, ministre de la Petite et Moyenne Entreprise, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional du Québec, Mme Lise Theriault, qui s’effectuera du 2 au 4 juillet. Dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères, a fait savoir que « Mme Lise Theriault sera accompagnée d’une délégation de femmes d’affaires. La délégation canadienne arrivera à Alger le 2 juillet 2017 par le vol inaugural d’Air-Canada, Montréal-Alger ». Une cérémonie sera organisée à cette occasion à l’aéroport Houari-Boumediène. La même source précise que « la visite de la vice-Premier ministre du Québec s’inscrit dans le cadre des relations traditionnelles entre l’Algérie et la province du Québec qui se caractérisent par leur densité humaine et par d’importants échanges économiques et culturels », avant d’ajouter qu’au cours de cette visite, Mme Lise Theriault aura des entretiens avec plusieurs hauts responsables de l’Etat. Le renforcement de la coopération entre l’Algérie et le Québec dans les domaines économique, culturel et social à travers l’échange d’expériences, en particulier de la promotion de l’entrepreneuriat féminin, sera au centre des discussions de Mme Theriault avec ses interlocuteurs algériens. Avant de quitter Alger, et à la veille de la célébration de la fête de l’Indépendance, Mme Theriault déposera une gerbe de fleurs au Mémorial du Martyr. Il y a lieu de rappeler dans le cadre du développement de la coopération économique entre l’Algérie et le Canada, qu’une délégation d’une trentaine d’hommes d’affaires membres du FCE, conduite par le président, M. Ali Haddad, s’est rendue à Montréal et Ottawa du 9 au 12 avril 2017. A cette occasion une rencontre d’affaire est organisée par le FCE et le Conseil de Développement Canada-Algérie (CDCA) à Montréal. La délégation algérienne à pris part également part au Forum annuel du Canadian Arab Business Council (CABC), qui s’est tenu à Ottawa le 11 avril 2017.

S’agissant du volume des échanges entre l’Algérie et le Canada ce dernier a diminué de 76%. Il a chuté de 5,605 milliards de $US en 2012 à 1,354 milliards de $US en 2015. La part du Canada dans le volume total des échanges commerciaux de l’Algérie a diminué de 4,6% en 2012 à 1,5% en 2015.

Makhlouf Ait Ziane