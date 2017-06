Corée du Nord- Etats Unis : Pyongyang s'en prend à Washington

La Corée du Nord a livré mercredi une rare déclaration au Conseil de sécurité des Nations unies, où elle a accusé les Etats-Unis d'assortir de «conditions injustes» leur proposition de pourparlers sur les programmes militaires de Pyongyang. Penser que la dernière salve de sanctions imposées par le Conseil pourrait entamer la détermination du Nord à développer le feu nucléaire relève d'une «erreur de jugement fatale», a prévenu le numéro deux nord-coréen à l'ONU, Kim In Ryong. «Leur agissement malveillant et qui manque de tact irait dans le sens contraire de ce qu'ils veulent», a ajouté l'ambassadeur adjoint lors d'un débat sur la non-prolifération présidé par la Bolivie. «Les Etats-Unis continuaient de parler de

«dialogue» même à ce moment», celui de l'adoption des sanctions, a-t-il enchaîné. «Cela n'a pas de sens de prétendre au dialogue en y attachant des pré-conditions injustes et en appliquant une pression maximale», a encore dénoncé Kim In Ryong. Washington a affirmé être prêt à dialoguer avec le régime communiste si ce dernier arrête ses tests de missiles balistique et nucléaire. Sur un autre chapitre, la Corée du Nord a menacé de tuer l'ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-Hye pour son rôle présumé dans un complot qui visait selon Pyongyang à assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un. Mme Park a «promu» ce plan attribué aux services de renseignements sud-coréens et qui visait à éliminer les dirigeants nord-coréens, accusent mercredi le gouvernement et le ministère public nord-coréens dans un communiqué commun publié par l'agence officielle KCNA. «Nous déclarons au pays et à l'étranger que nous imposerons la peine de mort à la traîtresse Park Geun-Hye», est-t-il écrit dans le texte. Les autorités nord-coréennes ajoutent que l'ancien patron du Service du renseignement national de Corée du Sud (NIS) Lee Byung-Ho connaîtra le même sort, de même que tous «leurs groupes». Ils «ne pourront jamais faire appel, même quand viendra l'heure de leur mort, qui interviendra à n'importe quel moment, n'importe où, et par n'importe quelle méthode».

R I