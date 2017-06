Grand Angle : Vouloir et pouvoir

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réussira-t-il —là où ses prédécesseurs ont échoué— à instaurer la paix et la sécurité en mettant fin à des conflits dont certains remontent à plusieurs années ? Il est certain que si cela ne tenait qu’à lui , comme du reste à ceux qui l’ont précédé dans sa fonction, le monde se porterait bien mieux et tous les maux qui le ravagent auraient été soignés. Mais voilà l’ONU, contrairement à ce que l’on croit, est loin d’avoir toute la latitude pour agir conformément à ses principes consignés dans son acte de naissance. Elle est tributaire, voire dépendante, de ses membres permanents au niveau du Conseil de sécurité qui, eux, agissent en prenant en compte, avant toute autre considération, leur propres intérêts. Ce qui en somme est logique. Reste cependant qu’en dépit de cette réalité qui nuit à la crédibilité de l’instance onusienne, ceux qui sont à sa tête font de leur mieux pour tenter de rendre le monde meilleur qu’il ne l’est au moment de leur mandat. Car si les secrétaires généraux se succèdent à New York, les conflits et autres questions du ressort de l’ONU sont toujours là et attendent pour certains un dénouement salutaire dans les pays et les régions où ils se déroulent. Dans ce sens le patron de l’ONU est arrivé hier dans la station alpine suisse de Crans-Montana pour insuffler un nouvel élan aux pourparlers, qui ont démarré mercredi sur Chypre, visant à réunifier l'île divisée depuis plus de 40 ans. Selon une source proche des négociations, M. Guterres devrait demander aux dirigeants chypriotes grecs et turcs de prendre des «décisions importantes et audacieuses» durant cette conférence afin de parvenir à un accord.

Sa demande trouvera-t-il écho auprès des concernés ?

Guterres doit certainement l’espérer, ce qui permettrait de résoudre «ce qui est l'un des derniers conflits gelés en Europe». Autre dossier sur lequel le secrétaire général des Nations Unies s’est également prononcé ce jeudi a trait à l’occupation par Israël de la Cisjordanie, d'El Qods-Est, de Ghaza et du Golan syrien. Il faut mettre fin à cette occupation a-t-il déclaré estimant que « c'est le seul moyen d'atteindre les droits inaliénables du peuple palestinien». M. Guterres a également déclaré qu'il était temps de revenir à des négociations directes pour résoudre toutes les questions de statut final « sur la base des résolutions de l'ONU, des accords et du droit international adéquats » tout en estimant

qu’ « il est temps de mettre fin au conflit en créant un Etat palestinien indépendant, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec l'Etat d'Israël ». En dépit de cette conviction, partagée par de nombreux dirigeants de ce monde, force est de constater que peu ou prou osent faire pression sur Israël pour l’amener à se conformer à la légalité internationale. Deux exemples qui donnent la pleine mesure entre le vouloir et le pouvoir des hommes qui se succèdent à la tête de l’ONU

N. K.