Loi anti-migratoire : Le décret de Trump en vigueur

Les nouvelles restrictions d'entrée aux Etats-Unis prévues par le décret anti-immigration du président Donald Trump sont entrées officiellement en vigueur jeudi soir à 20h00, heure de Washington (vendredi, 00h00 GMT). Après cinq mois de contentieux devant les tribunaux, de nombreuses questions restaient en suspens sur la plus controversée des mesures du président républicain, réinstaurée partiellement lundi par la Cour suprême à Washington. Le décret a officiellement pris effet jeudi à 20h00 (heure de Washington, vendredi 00h00 GMT). Le dispositif censé prévenir l'arrivée de «terroristes étrangers» interdit temporairement l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de six pays musulmans (Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen), ainsi qu'aux réfugiés du monde entier. Mais sa portée a été limitée par les hauts magistrats : le texte exempte quiconque pouvant justifier d'une «relation valable avec une personne ou une entité aux Etats-Unis».