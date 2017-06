Palestine : « Fin de l'occupation, seul moyen de jeter les bases d'une paix durable »

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré jeudi que la fin de l'occupation était le seul moyen de jeter les bases d'une paix durable répondant à la fois aux besoins de sécurité des Israéliens et aux aspirations des Palestiniens pour un Etat et une souveraineté. «C'est le seul moyen d'atteindre les droits inaliénables du peuple palestinien», a déclaré M. Guterres dans un message lu par la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, lors d'un forum organisé au siège de l'ONU pour marquer les 50 ans du début de la guerre israélo-arabe de 1967, qui a eu pour résultat l'occupation israélienne de la Cisjordanie, d'El Qods -Est, de Ghaza et du Golan syrien. M. Guterres a déclaré qu'il était temps de revenir à des négociations directes pour résoudre toutes les questions de statut final «sur la base des résolutions de l'ONU, des accords et du droit international adéquats». Il est également temps de mettre fin au conflit en créant un Etat palestinien indépendant, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec l'Etat d'Israël, a-t-il ajouté. Le chef de l'ONU a rappelé que l'occupation a imposé un lourd fardeau humanitaire et de développement au peuple palestinien. «Des générations de Palestiniens ont grandi dans des camps de réfugiés bondés, beaucoup dans une pauvreté abjecte et avec peu ou pas de perspective d'une vie meilleure pour leurs enfants», a déploré M. Guterres. Résoudre le conflit israélo-palestinien éliminera le facteur de l'extrémisme violent et du terrorisme au Moyen-Orient, a ajouté le secrétaire général, et «ouvrira les portes à la coopération, à la sécurité, à la prospérité et aux droits de l'Homme pour tous».