Raqa : Daesh assiégé

Les éléments du groupe terroriste Daesh sont totalement encerclés depuis jeudi à Raqa, leur principale place forte en Syrie, après que leurs adversaires ont coupé la dernière issue leur permettant de fuir la ville.

L'alliance kurdo-arabe soutenue par une coalition internationale menée par les Etats-Unis «a pris le contrôle d'une région au sud de l'Euphrate, coupant ainsi la dernière route que l'EI pouvait utiliser pour se retirer de Raqa». L'encerclement des terroristes dans la ville a été rendu possible après la capture par les Forces démocratiques syriennes (FDS) des villages de Kasrat Afnan et Kassab sur la rive méridionale du fleuve. Cette avancée intervient à l'issue de plusieurs mois de combats visant à encercler cette localité devenue de facto la «capitale» de l'EI en Syrie. Les combattants kurdes et arabes contrôlaient déjà les côtés nord, est et ouest, mais le flanc sud s'avérait plus lent à conquérir car se trouvant à la lisière du désert. Chaque jour qui passe fait que les territoires de Daesh se réduisent en peau de chagrin. Ainsi, le groupe terroriste a perdu en trois ans 60% du territoire qu'il a occupé et 80% de ses revenus, selon une étude du cabinet d'analyse IHS Markit publiée jeudi. Le territoire occupé par Daesh en juin 2014 à cheval sur l'Irak et la Syrie, est passé de 90.000 km² en janvier 2015 à 36.200 km² en juin 2017, explique cette firme basée à Londres. «La montée et la chute de l'EI se caractérisent par une expansion rapide suivie d'un déclin continu. Trois ans après sa proclamation, il est évident que le projet de gouvernance du califat a échoué», note Columb Strack, un expert du Moyen-Orient à IHS Markit. Le reste du territoire encore occupé «devrait se désintégrer avant la fin de l'année et son projet sera réduit à une série de zones urbaines isolées qui devrait être reprise au cours de 2018», a-t-il ajouté. Par ailleurs, les finances de l'EI se sont aussi effondrées. Les revenus mensuels sont passés de 81 millions de dollars au second trimestre 2015 à 16 millions de dollars au second semestre 2017, soit une baisse de 80%. «Cela s'explique par un déclin continu de toutes les sources de financement que ce soit la production de pétrole, les taxes et les confiscations ainsi que les autres activités illicites», note un autre expert d'IHS Ludovico Carlino. Ainsi les revenus générés par le pétrole sont tombés de 88% et les taxes et confiscations de 79% entre 2015 et 2017.



13,5 millions de personnes menacées



Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, a décrit jeudi une situation humanitaire «toujours grave» en Syrie, affirmant que le conflit ne fait que s'aggraver et menace la vie de 13,5 millions de personnes.

Chaque jour, des bombes pleuvent sur les écoles, les hôpitaux et les zones résidentielles, a-t-il rappelé au cours de son intervention devant le conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie, précisant que 92% des personnes tuées ou blessées par des armes explosives utilisées dans des zones peuplées sont des civils. Ceux qui survivent aux bombes, mais dont les maisons ont été détruites, sont obligés de fuir dans des conditions qui mettent en danger leur protection, a-t-il ajouté en citant les munitions non explosées, la conscription forcée, ainsi que les restrictions aux droits. Il a de nouveau plaidé pour que l'aide de l'ONU et de ses partenaires parvienne jusqu'aux Syriens, en particulier aux 540.000 personnes assiégées. «Je demande à toutes les parties au conflit de permettre aux personnels humanitaires de disposer d'un accès durable et sans entrave», a déclaré M. O'Brien.

Préoccupé par les dernières menaces sécuritaires contre les personnels humanitaires, le coordonnateur des secours d'urgence a précisé que l'accès demandé devait également être «sûr».

Damas rejette les accusations de Washington

Le ministère syrien des Affaires étrangères, Walid Mouallem, a assuré que son pays n'avait pas l'intention de recourir aux armes chimiques comme l'affirment les Etats-Unis, a rapporté jeudi l'agence de presse SANA. Le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, avait déclaré lundi que les Etats-Unis ont décelé des preuves de la préparation d'une attaque chimique, similaire à celle observée peu avant l'attaque d'avril dernier à Khan Cheikhoun, près d'Idleb (ouest), qui a fait près de 90 morts. Le ministère syrien des Affaires étrangères a noté que les Etats-Unis n'étaient pas en mesure de prouver que la Syrie avait utilisé des armes chimiques en avril dernier, assurant qu'elle avait complètement abandonné son programme d'armes chimique et n'en possédait plus une seule.