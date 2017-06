Le spectacle Rêve d’une ballerine à l’Opéra d’Alger : Art et performance

Un spectacle de danse classique mettant en avant les étoiles montantes algériennes en matière de ballet et de chorégraphie a été présenté au public, jeudi soir à Alger, par les jeunes danseuses de la coopérative culturelle «Arabesque».

Intitulé Rêve d'une ballerine, ce spectacle a été présenté sur la scène de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïeh qui a affiché complet pour l'occasion. Plusieurs tableaux de danse classique universelle ont été exécutés par différentes formations issues des classes de danse de la coopérative «Arabesque» offrant à une cinquantaine de petites filles l'occasion de se produire pour la première fois dans une salle de spectacle et devant un public aussi nombreux.

Un ballet de jeunes ballerines âgées entre 5 et 12 ans a été présenté au public, en plus de quatre nouvelles danseuses solistes qui ont fait preuve d'une maîtrise admirable sur scène.

Ces jeunes élèves ont également démontré l'importance du «travail fourni par les formateurs et chorégraphes» de l'école, mais aussi l'importance du «potentiel artistique dont regorge la jeunesse» algérienne, ont indiqué des spectateurs, relevant la nécessité de «multiplier» ce genre d'établissement et ce genre de spectacles.

Fondée depuis plus de trente ans par la chorégraphe Fatma-Zohra Namous Snouci, qui a également dirigé le Ballet national, cette coopérative a produit des dizaines de spectacles, dont certains à l'étranger, et participe chaque année au Festival international de danse contemporaine d'Alger depuis sa création. (APS)