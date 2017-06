A partir du 6 juillet à Batna : Le 39e festival international de Timgad

La soirée d’ouverture de la 39e édition du festival international de Timgad aura lieu le 6 juillet au Théâtre de plein air mitoyen à l’ancien théâtre de la cité antique Thamugadi (wilaya de Batna), a indiqué, jeudi dernier, le directeur de la culture Omar Kebour.

La première soirée sera typiquement algérienne avec à l’affiche cheb Khaled, tandis que l’ultime soirée sera animée le 13 juillet par cheb Mami, a précisé le même responsable qui a annoncé la participation de stars arabes et nationales, Assi El-Helani et Hamid Belbeche.

La ville de Timgad s’est, depuis quelques jours, faite belle pour accueillir les hôtes du plus vieux des festivals musicaux d’Algérie. Le directeur de la culture a indiqué que les préparatifs sont en cours pour mettre au point toutes les conditions pour la tenue de cette manifestation dont la première édition remonte à 1967.

Nombre d’intellectuels de la capitale des Aurès conservent de beaux souvenirs des débuts du Festival international de Timgad. Ainsi, Ahmed Salhi, fils de Timgad, président de son Assemblée populaire communale (APC) pour trois mandats et animateur du festival de Timgad durant les années 1980, se souvient des premiers balbutiements de théâtre scolaire depuis 1965 qui conduisirent en avril 1967 vers la tenue des premières journées culturelles de théâtre avec la participation de troupes amateurs de la région et d’autres professionnelles de France.

Ce fut «le noyau» du premier festival de musique qui vit en 1968 la participation de troupes artistiques d’Espagne, de France et d’Italie, ajoute M. Salhi, lors de la 38e édition.

Pour le président de la fondation auréssienne pour les sciences, les arts et la culture (Fasac) et directeur de sa publication Batna-Info, Amamra Saïd Mohamed El-Hadi, Timgad a pris des différentes appellations de festival de musique internationale puis méditerranéenne avant de devenir festival des arts populaires pour, enfin, prendre sa forme actuelle qui doit son existence au secrétaire général de la wilaya de Batna d’alors Abdelaziz Madhoui, son équipe et à l’association des Amis du festival de Timgad présidée par le médecin Belkacem Hamdiken. L’association réunissait de nombreux intellectuels de la wilaya dont Himour El-Hachemi, Mohmoud Benhocine, Salah Dahmane, Mohamed Houara et autres, se rappelle Amamra.

Tous ces souvenirs et bien d’autres ont été évoqués l’année dernière lors des rencontres conviviales qui réunissaient, le temps de la manifestation, les enfants de Timgad aux passionnés du festival qui fêtera en cette année son cinquantenaire.

R. C.