Télévision : William Leymergie fait ses adieux aux téléspectateurs

Le célèbre animateur et producteur de l’émission«Télé Matin», William Leymergie, a animé, hier, sa dernière émission matinale sur France 2, dans une ambiance de fête, mais pleine d’émotion, car le départ de cet animateur a fait pleurer tous ses collègues de travail tant les adieux étaient difficiles à accepter parmi cette foule d’animateurs et de vchroniqueurs qui lui ont réservé une très belle surprise, chantée en chœur par tous ses collègues de plateau qui sont ses complices à vrai dire, comme Sophie le Saint, Myriam Seurat, Yann la Voix, Sophie Davant, Isabelle Martinet, Laura Tennoudji, Olivia de Lamberterie, Charlotte Bouteloup, pour ne citer que ceux-ci. L’animateur de «Télé Matin» a rendu le tablier pour prendre sa retraite après 40 ans passés à la télévision, dont 32 à l’animation de l’émission «Télé Matin», le rendez-vous matinal de France 2 entre 6h30 et 9h30, depuis 1985, regardée par beaucoup de téléspectateurs en Algérie. Mais tout porte à croire, selon certaines indiscrétions, qu’il présenterait une autre émission sur une autre chaîne de télévision française. William Leymergie, dont on a dressé le portrait sur les colonnes culturelles de notre journal, s’est exprimé, la voix nouée de tristesse, combien il a été heureux de travailler avec une équipé formidable et des liens se sont tissés avec eux tout le long de la vie de cette émission d’information et de divertissements multiples du matin, et il a mesuré sa grande joie de se faire plaisir et de faire plaisir à son public de téléspectateurs assidus de cette émission, en dépit de la pression des audiences de cette émission qui détient le record de longévité en audimat ; et c’est tout à l’honneur de cette émission très suivie le matin. Après près de trente-deux ans de bons et loyaux services, ses collègues lui ont rendu un vibrant hommage en diffusant toutes les archives de ses prestations télévisuelles sur les plateaux de télévision, pendant toute l'émission de ce vendredi. Visiblement très ému, William Leymergie, très ému, a eu toutes les peines du monde à trouver ses mots très touchants envers ses équipes et envers ses téléspectateurs en disant : «Ils ont du talent, vous le saviez, et c'est pour ça que vous continuerez à regarder cette émission. Je les aime, et pour toujours. Entre vous et moi maintenant, ça fait presque quarante ans de vie commune, ici entre Antenne 2, puis France 2. Cette longue liaison, je ne suis pas près de l'oublier, et c'est grâce à vous.» Cet animateur emblématique du service public, âgé aujourd’hui de 70 ans, s’en va définitivement en quittant France 2, lui qui a accompagné les fans et fidèles spectateurs durant 32 ans en animant «Télé Matin», et son successeur sera connu vraisemblablement à la rentrée.

A. Ghomchi