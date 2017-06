A la librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP : Histoire de la circoncision

La circoncision est souvent pratiquée pour des raisons religieuses, notamment chez les juifs et les musulmans. Elle peut aussi être pratiquée pour des raisons d'ordre esthétique ou hygiénique. Cependant, la circoncision peut être due à une raison d'ordre médical comme le phimosis, un rétrécissement de l'anneau du prépuce empêchant de décalotter la verge.

En effet, la circoncision consiste en l'ablation partielle ou totale du prépuce, le repli mobile de peau qui couvre et protège le gland du sexe masculin. Elle représente l'opération chirurgicale la plus courante dans le monde. La circoncision est pratiquée pour trois motifs essentiels, culturels (croyance religieuse), médicaux (affections du prépuce) et prophylactiques (prévention). Dans certains pays anglo-saxons (ex : États-Unis), la circoncision est ainsi encouragée pour des motifs hygiénistes et prophylactiques, même si cette pratique tend à diminuer. C’est dans ce contexte qu’une rencontre a été organisée, jeudi dernier, au niveau de la librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP baptisée «Histoire et psychanalyse de la circoncision». Cette rencontre d’envergure scientifique a été animée par le Dr Noureddine Laraba, pédiatre, et Mme Fayka Medjahed, psychanaliste. La circoncision est un acte évident pour ceux qui l'on vécu ou qui sont dans un contexte social où elle se pratique beaucoup. C’est une intervention chirurgicale où l'on enlève toute la peau du prépuce, ce qui fait que le gland se retrouve tout nu à l'air. Il s'agit d'une intervention chirurgicale où autour du gland, on coupe pour l'enlever toute la peau du prépuce. Résultat : le gland se retrouve entièrement à l'air, car il n'est plus recouvert de peau. La notion de meilleure hygiène, selon les scientifiques, est revendiquée comme argument pour la circoncision.

Sihem Oubraham