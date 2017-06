81e anniversaire de la naissance de Assia Djebar : l’hommage de Google

Un vibrant hommage a été rendu, hier, par le site mondial Google à Assia Djebar, grande femme de lettres et première nord-africaine élue à l’Académie française en 2005.

Les usagers du plus grand moteur de recherche au monde ont pu découvrir hier, à la page d’ouverture des recherches, le portrait coloré de l’académicienne, ainsi qu’à la ville qui a bercé son enfance, Tipasa. Le site a également légendé «Il y a 81 ans, naissait Assia Djebar», pour célébrer l’anniversaire de la venue au monde de cette plume qui a fait sensation aux quatre coins du monde.

Romancière, poétesse, nouvelliste, essayiste et scénariste, Assia Djebar, dont l’œuvre part souvent de l’individuel, voire de l’autobiographique, pour évoquer des thèmes collectifs, a ainsi, à plusieurs reprises, dépeint la situation de sa génération, confrontée aux valeurs de deux communautés et de deux cultures.

Né en 1936 à Ouled Hamou, et morte en 2015 à Paris, Assia Djebar a connu la consécration partout dans le monde par son œuvre. Traduit en une dizaine de langues dans plusieurs pats, l’hommage de Google se veut une gratitude à cette auteure d’exception dont les créations de prix littéraires ne cessent de voir le jour.

Le prix Assia Djebar du roman est un prix créé en 2015 décerné en trois langue (arabe, amazigh et française), pour promouvoir la production littéraire algérienne.

En 2016, la Journée Assia Djebar est instaurée à Montréal, elle est célébrée annuellement le 16 juin par l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ), l’organisme Racines et Confluences, l’Edition Mémoire d’encrier et la compagnie de production artistique et cinématographique SN Production. Assia Djebar fut récipiendaire d’un doctorat honoris causa de l’université de Concordia.

En sus des prix posthumes qu’elle continue de glaner, Assia Djebar a été saluée et récompensée partout dans le monde, à l’exemple du prix Maurice Maeterlinck à Bruxelles en 1995, le prix Marguerite Yourcenar à Boston aux États- Unis en 1998, prix international de Palmi en Italie en 1998, le prix de la revue Études françaises en 1999 et le prix de la paix des libraires allemands à Francfort à l’an 2000.

Kader B.