Fédération-Ligues : rencontre de coordination à Cheraga

Une réunion de Coordination entre les responsables du Directoire de la fédération algérienne de karaté-do et les Présidents des Ligues de Wilayas, devra se tenir, vendredi à partir de 9h00 au niveau de la salle de conférence de l’Hôtel Sveltesse de Cheraga (Alger), a-t-on appris mardi auprès de l'instance fédérale.

C'est une importante réunion qui aura, essentiellement, pour ordre du jour : la relance des activités de la Fédération Algérienne de Karaté-Do à travers le programme tracé lors de la première réunion du Directoire de la FAK, a ajouté la même source. Les participants sont annoncés pour l'après-midi du jeudi, et seront pris en charge au niveau de l’Hôtel Sveltesse jusqu’à la fin des travaux de cette réunion.

Il est à rappeler qu'en fin mai, le Ministère de la jeunesse et des sports (MJS) a désigné un directoire à la tête de la fédération algérienne de karaté, présidé par l'ex-président de l'instance fédéral (2008-2012), Aboubaker Mekhfi.

Le Directoire aura pour mission de gérer les affaires courantes de la FAK, secouée depuis des années par une instabilité dans sa direction, et de préparer une assemblée générale élective.