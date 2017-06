Football : L'ES Tunis confirme la résiliation du contrat de Belkaroui et de Zaabia

La direction de l'ES Tunis a confirmé mercredi la résiliation des contrats de ses deux joueurs étrangers, le défenseur algérien Hichem Belkaroui et l'attaquant libyen Mohamed Zaabia, appelés à monnayer leurs talents ailleurs. Selon Farouk Kettou, secrétaire général du club sang et or, les deux joueurs ne font désormais plus partie de l'effectif du champion de Tunisie, sans pour autant donner des précisions sur les raisons de ce divorce prématuré. «Après le départ de Belkaroui et Zaabia, l'Espérance de Tunis pourra s'engager avec deux nouveaux joueurs étrangers, sachant que l'équipe ne compte actuellement que l'Ivoirien, Fousseini Coulibaly, et le Nigérian, Bernard Bulbwa, qui ne s'est pas encore imposé en tant que titulaire», a déclaré ce dirigeant à l'Agence TAP. Belkaroui s'était engagé l'été dernier avec le club de Bab Souika pour deux ans tandis que Zaabia avait signé un bail de trois ans, mais les deux joueurs se sont contentés d'une seule saison au cours de laquelle ils ont remporté avec l'Espérance de Tunis le titre de champion de Tunisie 2016-2017 et la coupe de Tunisie 2016. Lors du mercato estival, la direction espérantiste tentera de renforcer son effectif en prévision des prochaines échéances notamment le championnat arabe des clubs et la Ligue des champions d'Afrique, outre les deux compétitions locales (championnat et coupe). L'ex-joueur bizertin Maher Bessghaier a été la première recrue sang et or cet été en s'engageant avec le club champion de Tunisie pour quatre ans.