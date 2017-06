Basket-ball, Super-Division A (play-offs) : Quatre équipes visent la finale

Le deuxième et dernier tournoi play-off du championnat d'Algérie de basket-ball, Super-Division A, regroupant quatre clubs, se déroule à la salle de Chéraga (Alger), avec comme unique enjeu, les deux premières places du classement, qualificatives pour la finale du championnat. Les quatre équipes concernées par ce tournoi sont : le GS Pétroliers (tenant du titre), le NA Hussein-Dey, l'US Sétif et le CRB Dar Beida qui ont décroché leur qualification à l'issue du premier tournoi, disputé du 8 au 10 juin à Constantine. Prévu initialement du 22 au 24 juin à la salle de Staouéli (Alger), la Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a décidé de délocaliser le tournoi à Blida puis à Chéraga suite aux incidents entre supporteurs du GSP et du NB Staouéli, lors des demi-finales de la coupe d'Algérie. Si le GS Pétroliers, l'US Sétif et le CRB Dar Beida se sont logiquement qualifiés au tournoi final, les basketteurs du NAHD ont créé la surprise en s'imposant devant le WO Boufarik (56-52) pour assurer leur qualification. La première journée de compétition a été marquée par l'opposition entre les deux futurs finalistes de la coupe d'Algérie, le GS Pétroliers et l'US Sétif, alors que le CRB Dar Beida, seule équipe invaincue en play-off, affrontera le NA Hussein-Dey. Les Pétroliers ont enchaîné, vendredi, face aux Nahdistes avant de conclure face au CRB Dar Beida dans un match décisif pour l'avantage du terrain en finale prévue à partir du 13 juillet. À l’issue de ce tournoi, les équipes classées première et seconde en découdront pour le titre de champion d`Algérie en aller-retour, et une belle éventuelle sur le terrain du 1er.