Le plan d’action du gouvernement devant le conseil de la nation : Concertation pour un consensus

Dans son allocution, hier, devant les sénateurs, où il a présenté le nouveau Plan d’action du gouvernement, le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué d’entrée la révision de la Constitution et son impact en termes, notamment, de consolidation de l’ancrage démocratique, de l’Etat de droit et de renforcement des prérogatives du Parlement.

«La dernière révision de la Constitution a renforcé le rôle et les prérogatives du Conseil de la nation en matière législative et de contrôle et consacré la complémentarité entre les deux chambres du Parlement au service de la consolidation de l’exercice démocratique dans notre pays et de l’expression de la volonté du peuple souverain », a-t-il indiqué.

«La nouvelle constitution, qui est venue concrétiser l’engagement du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à mener à bien les réformes politiques visant à répondre aux aspirations du peuple et à s’adapter aux mutations dans le monde, a permis de protéger l’identité et l’unité de notre peuple, de renforcer les droits de l’homme et les libertés des citoyens, de promouvoir la démocratie, de consolider les fondements de l’Etat de droit et d’approfondir l’indépendance de la magistrature », a-t-il appuyé.

Le Premier ministre a enchaîné sur la nécessité d’un consensus national dans l’objectif de former un front uni autour des défis que l’Algérie est tenue de relever sur plusieurs fronts. «Il est de notre responsabilité de cerner au mieux les différents enjeux auxquels le pays est confronté et de contribuer à l’émergence d’un consensus national sur les questions liées au maintien de la stabilité de l’Algérie, le raffermissement de notre souveraineté décisionnelle et la poursuite du processus de développement du pays», a indiqué le Premier ministre.

Ce sont des objectifs qu’il y a lieu de concrétiser absolument «face à un monde dans lequel des pays sont en proie à la scission où ceux hésitant dans leurs choix politiques et économiques».

Dans cette optique, il a affirmé que le gouvernement ouvrira les canaux du dialogue et de la concertation avec l’ensemble des composantes du tissu national, qu’elles soient politique, syndicale, académique ou associative, pour expliquer sa démarche et aboutir à un consensus à même de faciliter la réalisation des objectifs tracés dans son Plan d’action.

« Le gouvernement est conscient qu’un consensus autour des questions nationales majeures facilitera grandement la réalisation des objectifs fixés pour la mise en œuvre du programme du président de la République », a argué M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a affirmé en outre qu’il s’agit « d’une mission qui pourrait être difficile et probablement confrontée à des obstacles». Il fera savoir qu’il demeure toutefois « confiant en notre réussite ».

« Nous ne voulons que le bien pour notre patrie », insiste-t-il. De plus, dans la perspective d’un débat avec les différentes composantes de la société, le Premier ministre assure que le gouvernement « s’éloignera des polémiques stériles pour focaliser son effort sur la réalisation de sa mission en faisant prévaloir la stabilité du pays et la cohésion sociale au-dessus de toute autre considération ».

PIB : un taux de croissance de 6, 5 % hors hydrocarbures



Évoquant les cinq principaux axes du Plan d’action du gouvernement, le Premier ministre affirme que la nouvelle « feuille de route » de l’Exécutif vise « la préservation de la cohésion sociale et la reconsidération des priorités suivant des données conjoncturelles et objectives ». Parmi les principaux objectifs du Plan d’action du gouvernement présenté hier par le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, on relève la consécration d’un taux de croissance annuel de 6,5 % du Produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures. Selon M. Tebboune, il est également visé à travers une application stricte de cette nouvelle feuille de route, déjà adoptée rappelle- t-on par la majorité écrasante des députés siégeant à l’APN, d’accroître de 2,3 % le revenu individuel des Algériens. Autres objectifs chiffrés cités hier par le Premier ministre ont trait à l’augmentation du taux d’intégration de la production industrielle pour atteindre les 15 % de sa contribution à l’économie nationale, au lieu de 5% comme c’est le cas actuellement.

«La mise en œuvre de nouveaux mécanismes s’impose pour parachever les programmes en cours à travers la rationalisation des efforts de l’Etat, la lutte contre le gaspillage et la création de moyens de financement alternatifs en vue de réaliser le modèle socio-économique escompté par le gouvernement et le peuple pour honorer l’engagement de l’Etat envers les catégories vulnérables et permettre l’émergence d’une économie diversifiée basée sur les start-up et les PME», a indiqué par ailleurs M. Tebboune. Le Plan d’action du gouvernement vise à atteindre la transition économique nationale qui sera centrée sur la réorganisation des politiques industrielles et sectorielles et la poursuite des efforts visant à trouver des alternatives, a-t-il assuré. La première condition du lancement de projets consiste, selon le Premier ministre, en la vitesse de leur rendement. « Quelques 70 milliards de DA ont été consacrés à l’investissement, mais leur rendement était en deçà des attentes, c’est pourquoi nous avons décidé d’axer nos efforts sur les petits investissements à haut rendement destinés particulièrement aux jeunes », dira encore le Premier ministre, qui a défendu la règle 51/ 49 tout en insistant sur l’amélioration du climat des affaires.



Promotion de l’identité nationale et bannissement de l’extrémisme



L’une des priorités du gouvernement porte par ailleurs sur la mise en place des nouveaux textes juridiques et réglementaires en vertu des dispositions introduites dans la Constitution, a également souligné le Premier ministre. Il fera savoir en outre que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour une meilleure consolidation des droits des citoyens et des libertés et la modernisation des services publics. M. Tebboune a longuement insisté «sur la consécration des composantes de l’identité nationale dans toutes ses dimensions pour raffermir davantage l’unité nationale et bannir le fondamentalisme, l’extrémisme et la désintégration culturelle». Le Premier ministre mettra l’accent également sur l’effort particulier à consentir en vue de moraliser la vie publique et répondre à une revendication populaire pressante en termes de transparence totale et de plus de garanties en matière de justice et d’équité dans les divers domaines de la vie sociale, politique, économique, outre la consécration de la liberté d’expression. Autre objectif cité par M. Tebboune concerne la promotion d’une pratique religieuse modérée conforme au référent islamique et national, et ce, au moment, a-t-il dit «où l’extrêmisme et le sectarisme ont brisé les liens dans le monde arabo-musulman ». Sur un autre registre, le Premier ministre a mis l’accent sur la nécessité de développer l’industrie cinématographique. Par ailleurs, il a affirmé que « nos forces armées et notre diplomatie veillent à la préservation de l’indépendance et de la souveraineté nationales, à la défense de l’intégrité territoriale et à la sécurité des biens et des personnes, outre l’affirmation de nos positions souveraines en matière de politique extérieure, de soutien aux causes justes, de consolidation des liens avec la communauté nationale établie à l’étranger à travers la préservation de ses droits et la prise en charge de ses préoccupations». Pour sa part, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a déclaré que le Plan d’action du gouvernement constitue « une feuille de route qui exige la compréhension, l’appui et l’engagement de tous », qualifiant son débat par les membres du Conseil «d’évènement constitutionnel important». Assurant que les membres du Conseil «débattront de questions contenues dans le document qui leur a été remis et évoqueront des questions d’actualité nationale», M. Bensalah a estimé que le débat est un évènement constitutionnel important qui s’inscrit dans le cadre des prérogatives constitutionnelles de notre institution et dans le sillage de l’action parlementaire et de l’exercice démocratique entre les institutions de l’Etat. « Cet évènement revêt une importance majeure, voire exceptionnelle, vu qu’il dessine les nouvelles perspectives du pays et les contours du processus de développement et définit les politiques de concrétisation de la sécurité et de la paix pour les prochaines années, d’autant que ce plan intervient pour parachever et approfondir le contenu du programme de Son Excellence le président de la République, visant à développer l’Algérie et à réaliser la prospérité de son peuple dans les domaines socioéconomique, politique et culturel», a souligné M. Bensalah, réitérant par la même occasion ses félicitations à M. Tebboune pour la confiance que le président de la République a placée en lui en tant que Premier ministre. A noter que les membres du Conseil de la nation ont entamé le débat autour du plan d’action du gouvernement, juste après l’intervention du Premier ministre.

Karim Aoudia