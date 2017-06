Eclairage : Décentralisation

Abstraction faite pour la délimitation arrêtée des contours d’une approche de développement et la mobilisation des voies et moyens à mettre en œuvre pour la mise en application du programme du nouveau gouvernement, en débat actuellement au Sénat, âpres son adoption par la deuxième chambre, un enseignement de grande taille est à tirer des déclarations et intentions du Premier ministre. Il réside au niveau de l’approfondissement du concept de décentralisation à travers la décision de promouvoir le statut de quelques circonscriptions du Sud et la création de wilayas déléguées au niveau des hauts plateaux. Il s’agira de doter ces régions de l’Algérie profonde en instruments et mécanismes d’autonomie leur permettant d’assurer leur prise en charge et garantir l’épanouissement de leurs populations. Un regard attentif est fixé sur ces zones de l’intérieur pour exploiter au mieux leurs ressources naturelles et leurs potentialités humaines.

Plus que jamais donc, cette notion de décentralisation est au cœur des priorités dans l’action de cet exécutif déterminé à poursuivre un processus d’équipement et à enraciner la culture de l’investissement productif en se reposant sur la part de contribution dans cette œuvre de renouveau des collectivités locales. Des collectivités locales dont les représentants, gestionnaires et élus locaux, demeurent en prise avec la réalité du terrain pour rentabiliser l’acte de bâtir et accompagner réellement la dynamique nationale. Il n’est pas fortuit pour M. Tebboune d’évoquer dans cette présentation du programme, l’axe lié à la révision du code communal pour affirmer le rôle de l’entité de base du développement local dans le décollage socio-économique du pays. C’est immanquablement un retour aux sources qui est opéré par le responsable de l’exécutif gouvernemental qui reste à l’écoute et demeure conscient de la prépondérance de l’action locale pour la réalisation des objectifs assignés et la matérialisation du programme du Président de la République. Une Algérie forte par l’efficacité de ses institutions, par l’engagement de ses gestionnaires et ses commis et par l’implication de ses élus. De surcroît de ses élus locaux sommés de s’investir totalement dans cette cause noble qui est le développement et la création des richesses. D’une certaine façon, c’est l’esprit managérial du gestionnaire et de l’élu local qui est recherché en cette phase cruciale que traverse le pays pour promouvoir le savoir-faire algérien. Assurément l’option de l’approfondissement du concept de décentralisation s’assimile à une forme de participation à l’émergence des capacités locales afin de déclencher la concurrence entre les régions et stimuler les populations à travers la valorisation de la notion de citoyenneté. Un appel est lancé à la lumière de l’intervention du Premier ministre à la conjugaison des efforts, à la rationalisation de la gestion, à la rentabilisation des potentialités existantes et à l’investissement pour relever les défis.

A. Bellaha