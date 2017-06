Calligraphie : Metmati expose en France

L’artiste peintre et calligraphe algérien, Smail Metmati, expose au Festival «Là-haut sur la colline» prévu du 29 juin au 02 juillet dans la ville de Nancy (nord-est de la France), où il présentera une nouvelle collection de tableaux et de calligraphies en Tifinagh, a-t-on appris auprès des organisateurs. Intitulée «Calligraphies berbères», l’exposition, organisée en partenariat avec «Culture berbère 54» — une association culturelle qui œuvre à la promotion de toutes les composantes de la culture berbère d’Afrique du Nord— comporte également des ateliers de calligraphie en Tifinagh animés par l’artiste.

Diplômé de l’Ecole supérieure des Beaux-arts d’Alger, Smail Metmati, spécialiste en calligraphie arabe et décoration sur bois, se distingue par l'utilisation de l'alphabet tifinagh comme matière première conographique et point de départ à ses créations.

Puisant son inspiration dans la richesse du patrimoine culturel algérien et nord-africain, Smail Metmati utilise le «qalam» (plume taillée dans le roseau) pour offrir une seconde vie à une écriture ancienne.

L’artiste peintre qui œuvre pour faire découvrir l’alphabet, la phonétique et la calligraphie en Tifinagh au grand public anime aussi des ateliers lors de différentes manifestations culturelles organisée à travers l’Algérie, notamment au Festival international des arts de l’Ahaggar à Tamanrasset entre 2011 et 2014.

Organisé par la société civile de la ville de Nancy, ce festival «Là-haut sur la colline» prévoit également des représentations théâtrales et des débats sur des thèmes liés à la jeunesse. (APS)