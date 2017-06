La ville émiratie de Sharjah : Capitale mondiale du livre 2019

La ville émiratie de Sharjah a été nommée Capitale mondiale du livre pour l'année 2019 par l'UNESCO, selon un communiqué publié lundi dernier par l'UNESCO à Paris.

La ville de Sharjah, qui se trouve à 15 km au nord de Dubaï, a été choisie en raison du caractère très novateur et inclusif de sa candidature, d'un programme d'activités axé sur des propositions créatives visant à impliquer la population importante de migrants, selon le texte.

Avec pour slogan «Read, you are in Sharjah» (Lisez, vous êtes à Sharjah), le programme s'articule autour de six thèmes : solidarité, lecture, patrimoine, sensibilisation, édition et jeunesse. Il prévoit notamment un colloque sur la liberté d'expression, un concours pour jeunes poètes, des ateliers de formation pour la création de livres tactiles en braille et de nombreuses manifestations dédiées à la population multiethnique.

«Je salue la nomination de Sharjah comme Capitale mondiale du livre et les efforts consentis par la ville pour rendre la lecture accessible au plus grand nombre, notamment les populations marginalisées, comme un accélérateur d'inclusion sociale, de créativité et de dialogue», a déclaré la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova.

L'objectif de la ville est de favoriser une culture de la lecture dans les Emirats arabes unis et d'encourager de nouvelles initiatives pour relever les défis de la création littéraire dans la région et le reste du monde arabe.

En marge de cette série d'événements, Sharjah lancera également Sharjah Publishing City, un espace entièrement dévolu à l'édition et à l'impression. Il s'agit du premier site du genre dans la région, spécialement conçu pour répondre aux besoins des entreprises et institutions opérant dans le domaine de l'édition.

Son objectif est de renforcer l'industrie du livre en favorisant la production et la diffusion de publications dans le monde arabe.

Chaque année, la ville nommée «Capitale mondiale du livre» s'engage à promouvoir les livres et la lecture et à mettre en œuvre un programme d'activités pour une période d'un an. L'année de festivités commencera le 23 avril 2019, date de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. (APS)