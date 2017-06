Après 40 heures d’intenses efforts : L’incendie du massif d’El-Hamdania maitrisé

L’Incendie qui s’est déclaré, lundi après-midi, dans le massif forestier d’El-Hamdania, au nord de Médéa, a été maitrisé, hier en fin de matinée, après 40 heures d’intenses efforts des équipes combinées de la direction des forêts et de la Protection civile, a appris l’APS auprès d’un responsable de la direction des forêts.

Une centaine d’éléments, issus de ces deux structures, s’étaient relayés, sans relâche, pendant près de 40 heures, de jour comme de nuit, pour venir à bout de ce violent incendie qui menaçait de s’étendre à l’ensemble des monts d’El-Hamdania et au parc naturel de Chréa, a indiqué Ahmed Salem, chef de service au niveau de la direction des forêts.

Plusieurs véhicules de lutte anti-incendie ont été déployés sur plusieurs foyers d’incendie pour tenter de stopper la propagation des flammes vers des endroits inaccessibles de ce massif, a-t-il ajouté, précisant que le maintien sur place du dispositif de lutte anti-incendie a permis de cerner les foyers en question et d’en venir à bout. Les pertes occasionnées par cet incendie sont estimées à plus de 37 hectares de plantations sylvicoles, dont d’importantes parcelles de chêne liège et de pin d’alep, notamment à l’entrée nord de la commune d’El-Hamdania, lieu de départ de l’incendie, et sur les hauteurs du village de Msenou , dernier foyer a être maitrisé par les équipes d’intervention, a-t-il fait savoir. Selon les premiers éléments de l’enquête diligentée par les services des forêts, un feu de bois allumé par des citoyens et abandonné par la suite, serait à l’origine de cet incendie, a signalé Ahmed Salem assurant que ce type d’acte est la cause d’un nombre non négligeable de départ de feu qui occasionne, chaque année, des pertes considérables en couvert végétal.

Un dispositif d’alerte réduit sera maintenu, d’après ce responsable, jusqu’à la fin de la journée de mercredi pour surveiller d’éventuels nouveaux départs de feu. (APS)