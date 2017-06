Pénurie d’eau au village Issiakhene Oumedour : Les habitants bloquent la route

Les habitants du village Issiakhene Oumedour de Oued Aissi, à l’est de la commune de Tizi-Ouzou, ont bloqué hier la route nationale N°12 pour exprimer leur colère suite à la rupture de l’alimentation en eau potable des foyers depuis plus d’une dizaine de jours. En effet, les automobilistes empruntant cet axe routier névralgique ont été surpris tôt la matinée d’hier par la fermeture dans les sens à l’aide d’objet hétéroclites à hauteur du village privé d’eau potable en ces journées caniculaires. Cette situation a contraint les automobilistes à rebrousser chemin et faire de longs détours, soit pour retourner chez eux ou continuer leur destination. Les protestataires affirment avoir soulevé vainement cette insupportable situation dont souffrait leur village depuis plusieurs jours, avant de recourir à cette action de protestation fortement pénalisante pour les automobilistes surtout en cette journée de fortes chaleurs. Ils s’interrogent aussi sur les raisons de leur privation de cette source de vie alors qu’ils habitent prés d’un oued et à quelques centaines de mètres du barrage hydraulique Taksebt. Le directeur local de l’Algérienne des Eaux (ADE), M. Amar Barzouk, a tenté de rassurer les habitants en indiquant que ce problème est « pris en charge ». Dans une déclaration à la radio locale, le premier responsable de l’ADE a expliqué que le manque de « pression» est à l’origine de ce problème ayant nécessité, a-t-il enchainé, l’engagement des travaux de remplacement de l’équipement de pompage.

Le directeur n’a toutefois pas donné une date précise pour le retour de l’alimentation régulière en eau potable. Par ailleurs, le même responsable a assuré les habitants de plusieurs villages de la commune d’Azeffoune au Nord de la wilaya qui sont eux aussi confrontés à cette pénurie que des solutions sont envisagées afin d’y remédier, soutenant qu’à l’origine du problème est le fait que ces villages se trouvent à la fin de la chaîne du flanc nord alimentant une bonne partie de la Kabylie maritime. Eu égard à la faible pluviométrie enregistrée cette année, les habitants de plusieurs villages de Tizi-Ouzou, particulièrement ceux du flanc nord risquent de ne pas voir l’eau coulée régulièrement dans leurs robinets. Les investissements colossaux consentis par l’Etat dans le secteur des ressources en eau à Tizi-Ouzou semblent ne pas être suffisants pour venir à bout de ces pénuries d’eau signalées dans plusieurs villages de la wilaya et ce pendant plusieurs années.

Bel Adrar