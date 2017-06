Squat des plages : les sanctions seront-elles appliquées ?

Ils seront plus de 1600 agents saisonniers qui veilleront à votre confort sur les plages d’Alger cette saison estivale. Ils s’attèleront à la propreté et de la surveillance des plages mais aussi de la gestion des 14 parkings aménagés pour la circonstance par la wilaya d’Alger.

Ces agents seront répartis sur les 65 plages autorisées a la baignade au niveau d’Alger et assureront leur missions 24/24h et 7/7j sur 14 plages ouvertes de nuit comme de jour et équipées de l'éclairage pour permettre aux estivants de profiter en soirée de ces plages. Au total, comme en 2016, une douzaine d’établissements publics de wilaya sont mobilisés afin d’aménager les routes, les accès et les parkings et assurer l’équipement en accessoires divers dans un cadre organisé. Par ailleurs, la préparation de la saison estivale se poursuit toujours et des inspections auront lieu aux plages de l’est d’Alger. Ces actions ont pour but d’améliorer les conditions d’accueil sur les plages tout en garantissant la sécurité des estivants grâce à la présence de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté de wilaya et de la garde communale. Les établissements de wilaya, Netcom et Extranet, sont chargés de veiller à l’hygiène en procédant à la collecte et à l’évacuation des déchets quotidiennement. Une vaste campagne de nettoyage des plages a été lancée le 1er avril par les communes côtières en prévision de l'ouverture de la saison estivale. L'opération de nettoyage est supervisée dans chaque plage par un délégué à l'environnement de chaque commune côtière ajoutant que les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour mener à bien cette opération.

Squatte des plages, des sanctions rigoureuses

Les estivants se font plumer chaque été par des concessionnaires de plages arrogants et même agressifs qui leur font payer le petit bout de sable, la chaise et le parasol à des prix exorbitants sans contrepartie, réduisant souvent leurs prestations à l’encaissement des tickets. Souvent, le rivage de certaines plages est devenu quasi inaccessible pour le commun des estivants du fait de son occupation, tôt le matin, de tentes, tables, chaises et parasols, empêchant ainsi les familles d’avoir un œil sur leurs progénitures qui barbotent dans l’eau ou encore un petit mètre de sable libre pour s’asseoir pour ceux qui ne veulent ni table ni chaise.



Un alignement de solariums occupant les 3/4 de la superficie.



Les tables, les chaises et les parasols sont collés les uns aux autres, ne laissant aucun centimètre d’intimité aux clients. Est-ce fini ? Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, l’affirme en tout cas. Il s’engage même a ce que des sanctions rigoureuses soient prises à l’encontre des responsables locaux ayant présenté des défaillances dans l’application des instructions et orientations du ministère de tutelle relatives au bon déroulement de la saison estivale.»Il faut appliquer la loi avec rigueur et sans défection aucune contre les escrocs et autres bandes qui squattent les plages et obligent les estivants à débourser de l’argent pour y avoir accès» a soutenu le ministre. Le premier responsable du secteur a en outre instruit les walis des 14 wilayas côtières pour assurer des prestations de qualité en faveur du citoyen lors de cette saison estivale

La protection civile première garante de la sécurité des estivants

Les plages interdites à la baignade attirent chaque année de plus en plus d'estivants, et ce en dépit du danger permanent présent au niveau de ces plages. Les baigneurs s’y rendent parfois en connaissance de cause, exposant ainsi leur vie et celle des leurs à tous les risques. «A l’orée de chaque saison estivale, nous veillons à l’installation de panneaux signalétiques afin d’informer les estivants que certaines plages sont interdites au public», indiquent les responsables du tourisme de la wilaya d’Alger. Ceux-ci insistent sur le fait que «le prix de revient d’un seul panneau avoisine les 40.000 DA, mais la plupart subissent des dégradations de la part de certains citoyens.» Certains individus vont même jusqu'à planter en dehors de toute légalité des écriteaux, faisant croire aux vacanciers que les lieux sont ouverts au public. «Pour l’année 2017, sur les 608 plages que compte le littoral algérien, 229 ont été interdites à la baignade dont la majorité fermées pour cause de pollution et risque particulier contre 379 autorisées», précise la Protection civile dans un communiqué, relevant la mobilisation de 18.000 agents professionnels et saisonniers pour la saison estivale 2017 contre 15.000 en 2016, soit une augmentation de 3.000 agents supplémentaires. la Protection civile, comme chaque année occupe déjà le terrain de la prévention et la sensibilisation pour minimiser tout danger.

Période de vacances, de sorties à la plage,synonyme de dangers, de noyades, de feu de foret et d’accidents de tout genre, la Protection civile, qui y fera face comme d’habitude, veut devancer les choses en occupant le terrain pour minimiser ces dangers. Dans la capitale, la Protection civile de la wilaya d'Alger organise depuis le début du mois, une semaine de sensibilisation sur les dangers encourus durant la saison estivale.

«Le dispositif opérationnel cette année a été pourvu en moyens matériels supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne les embarcations pneumatiques d’intervention, ainsi que les matériels collectifs et individuels», note la DG de la Protection civile, affirmant que «l’analyse des statistiques des cinq dernières années indique que la principale cause des noyades reste toujours la baignade dans des plages interdites ou en dehors des heures de surveillance, c'est-à-dire en absence des éléments de la Protection Civile chargés de la surveillance des plages et des baignades».

Rappelant qu'un total de 70.021 interventions a été effectué en 2016 au niveau des plages, ce qui a permis de sauver plus 47.643 personnes d’une mort certaine, la même source déplore toutefois, le décès de 124 personnes dont 38 au niveau des plages surveillées et 86 autres dans celles interdites à la baignade.

Farida Larbi