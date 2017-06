Ecole supérieure du matériel d’El Harrach : Au diapason des dernières technologies

Une cérémonie de sortie de neuf nouvelles promotions d’officiers et officiers de rang de l’année scolaire 2016-2017, dont quatre étrangères à savoir, le Sahara occidental, la Palestine, et deux du Mali, a été organisée, hier, à l’Ecole supérieure du matériel d’El Harrach présidée par le directeur central du matériel, le général major Akroum Ali, qui a également procédé à l’inspection des carrés. Il s’agit de la 33e promotion du cours de commandement et d’état-major, de la 70e promotion du cours de perfectionnement des officiers, de la 1re promotion d’officiers d’application en formation Master (2) relevant du système LMD, de la 19e promotion d’élèves officiers d’application, de la 9e promotion d’élèves officiers formation spéciale, de la 7e promotion LMD (licence, master, doctorat), de la 44e promotion de capacité militaire professionnelle (major de promo)et 5e promotion de stagiaires, ainsi que la 44e promotion d’officiers de rang contractuels pour l’obtention d’un diplôme professionnel militaire 2e catégorie. La cérémonie qui été présidée par le général major M. Akroum Ali, en présence de généraux-majors, de généraux et d’officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire est une occasion pour bien montrer que c’est le fruit d’efforts soutenus, déployés par l’encadrement de l’Ecole en matière d’enseignement et de formation pratique, conformément aux orientations des services militaires et ce, sur la base des programmes des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Défense nationale. A cette occasion, le général-major Akroum a remis les grades et diplômes aux élèves officiers major de promotion.

Dans une allocution, prononcée en cette occasion, le général major de cette structure d’enseignement militaire, M. Moumen Abdelghani, a indiqué que «ces promotions sortantes ont reçu une formation militaire et scientifique exhaustive et pris connaissance des technologies de pointe à travers l’acquisition de connaissances et de savoir-faire technologiques à même de les habiliter à accomplir au mieux leur devoir et d’être au diapason du développement technologique».

Il a toutefois appelé les diplômés à «accomplir pleinement le rôle qui leur est dévolu et à faire preuve de fidélité envers les martyrs et le pays» qu’ils se doivent de «servir avec passion et engagement». La cérémonie a pris fin par une parade militaire exécutée par des officiers portant le drapeau national.

Les promotions sortantes ont été baptisées du nom du chahid Mohamed Khlifi, tombé au champ d’honneur en 1959. Une exposition de matériel pédagogique, a été organisée à cette occasion en plus de la distinction de la famille du chahid, Mohamed Khlifi.

Kafia Ait Allouache