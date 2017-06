Ecole supérieure des blindés de Batna : Sortie de 6 promotions

Six promotions sont sorties hier de l’Ecole supérieure des blindés (ESAB) Mohamed-Kadri de la commune d’Oued Chaâba (Batna), au cours d’une cérémonie présidée par le commandant de la 5e région militaire, le général-major Athamnia Amar. Ces promotions représentent la 50e promotion des officiers de maîtrise, la 21e des officiers d’application spécialité blindés, la 7e des officiers d’application spécialité reconnaissance et guerre électronique, la 23e d’aptitude professionnelle militaire (2e degré), la 42e d’aptitude professionnelle militaire (1er degré) et la 32e du certificat professionnel militaire (2e degré). Dans une allocution prononcée à l’occasion, le commandant de l’école, le général-major Mohamed Omar, a mis l’accent sur les efforts entrepris pour former un élément militaire maîtrisant les divers principes théoriques et pratiques conformément aux technologies présentes sur le terrain de sorte à pouvoir assurer avec compétence et professionnalisme toutes les missions susceptibles de lui être confiées.

Le défi, a-t-il ajouté, relevé depuis des années par l’Etat-major de l’Armée nationale populaire pour développer le système de formation et satisfaire les besoins en la matière a permis d’opérer sur le terrain «un bond qualitatif» évoluant avec le développement dans différents domaines. Après l’inspection des promotions sortantes, la prestation de serment et la remise des grades et attestations, les promotions 2016/2017 ont été baptisées du nom du chahid Belkacem Douha. Né à Menaâ (Batna) le 15 janvier 1936, Le chahid Douha a rejoint l’Armée de libération nationale en 1956 en tant que Fidaï avant de devenir responsable d’un groupe dans le Sahara. Il a pris part à plusieurs batailles dont celle de Bouzina en 1961 où il est tombé au champ d’honneur. Des exhibitions ont également été exécutées par les promotions sortantes suivies de l’ouverture d’une manifestation «portes ouvertes» sur l’ESAB qui a permis aux présents de découvrir la zone pédagogique de l’école et d’assister à des manœuvres de blindés tout en écoutant les explications fournies par les cadres de l’école. L’ESAB a pour mission de donner des formations spécialisées dans l’arme blindée aux officiers et sous-officiers actifs et ceux du service national tout en participant au suivi des cadres formés après leur sortie.