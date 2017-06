Ecole de police judiciaire de la Gendarmerie nationale de Zéralda : 329 nouveaux officiers promus

Le général major, Menad Nouba, commandant de la Gendarmerie nationale, a présidé hier, la cérémonie de sortie de quatre promotions d’officiers de la Gendarmerie nationale à l’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale de Zéralda. Des promotions composées de 329 nouveaux officiers-gendarmes qui seront répartis sur les unités territoriales et les différentes composantes du corps de la Gendarmerie.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités militaires, judiciaires et civiles ainsi que des cadres de différents départements ministériels. La promotion des élèves sortants a été baptisée au nom du martyr Tigamounin Arezki, né le 2 février 1927 à Azeffoun (Tizi-Ouzou), connu pour son intense activité, depuis le déclenchement de la glorieuse révolution d’indépendance au cours de laquelle il a participé à plusieurs batailles et embuscades tendues à l’ennemi au niveau de la wilaya III historique, avant de tomber au champ d’honneur, en 1958, dans la région de Larbaâ Nath Irathen, au cours d’un accrochage.

Il s’agit de la 20e promotion du Cours d’Etat-major, regroupant 152 officiers, dont 6 officiers femmes ainsi que 2 étrangers (Palestine et République sahraouie), la 51e promotion du Cours de perfectionnement, constituée de 121 officiers dont 4 femmes, la 2e promotion de perfectionnement dans la spécialité «soutien» composée de 21 officiers dont une femme ainsi que la 48e promotions de la Formation spécialisée, totalisant 35 officiers, dont deux femmes et 5 étrangers (Mauritanie, Congo et Palestine).

Intervenant en cette occasion, le directeur de l’Ecole de la police judiciaire, le général Rabah Riah a souligné que cette cérémonie vient couronner un cursus d’efforts et de sacrifices, pour la formation d’officiers compétents et aptes à exercer leurs fonctions futures avec professionnalisme, garantir en toutes circonstances l’exécution des lois de la république et assurer ainsi la sécurité du citoyen et de ses biens.

«Ces officiers sont détenteurs de diplômes universitaires et ayant passé avec succès leur examen de fin de stage devant une commission mixte composée de magistrats et d’officiers de la Gendarmerie nationale», a précisé le général Riah.



Intégration des nouvelles technologies dans le processus de formation



Le général Riah s’est montré intransigeant quant à la nécessité de faire valoir l’obligation du résultat a travers l’accomplissement des différentes missions que ces nouveaux promus seront appelés à assumer pleinement dans l’exercice de leur profession «Ce n’est guère une tâche facile, vous serez confrontés a des missions rudes et difficiles» a-t-il dit, tout en ajoutant que c’est dans cette optique que l’Ecole de la gendarmerie de Zéralda a songé à mettre en place tous les moyens nécessaires pour mieux former ses officiers-gendarmes.

Le commandant de l’Ecole de Zéralda a fait savoir que les officiers ont suivi un cycle de formation de deux années dans les différents domaines qui concernent la lutte contre la criminalité, et également la maîtrise des outils de technologies qui permettent une meilleure opérabilité en matière d’interventions sécuritaires.

Par ailleurs, il est à souligner que les promotions d’officiers viennent renforcer les rangs de la Gendarmerie nationale. Les officiers seront orientés pour exercer leurs missions dans les différentes unités de la GN, réparties sur l’ensemble du territoire national.

Le commandant de l’Ecole de Zéralda a, aussi souligné l’attachement de son établissement à l’intégration des nouvelles technologies dans tout son processus de formation, ainsi qu’à la promotion des hautes valeurs morales et de droiture dans ses rangs, tout en inculquant aux gendarmes la rigueur qui les rendra aptes à accomplir leur mission et à être au diapason des mutations profondes que connaît la société.

La cérémonie à commencé par la revue de différentes formations d’officiers sortants. Par la suite, le commandant de la gendarmerie a honoré les majors de promotion, pour assister ensuite à la parade militaire lors de laquelle, les officiers sortants ont fait preuve d’une grande maîtrise et une parfaite cohésion dans leurs exercices et exhibitions qui reflètent le niveau de instruction acquis lors de la formation. A la fin de la cérémonie, le général major, commandant de la Gendarmerie nationale a honoré des membres de la famille du martyr en affirmant que cette baptisation est une forme de reconnaissance des sacrifices faits par les martyrs et un rappel du rôle qu’ils ont joué dans la libération de notre chère patrie.

Il convient de souligner qu’à l instar de toutes les écoles supérieure de l’armée nationale populaire et dans le cadre de la modernisation et le développement du système de formation et l’ouverture sur le milieu scientifique, le commandement à adopté la formation universitaire du système (LMD), à compter de l’année universitaire 2016-2017.

Dans ce cadre les élèves officier de la Gendarmerie nationale suivent une formation d’une durée de trois années, à l’issue de laquelle ils obtiendront le diplôme de licence en droit et sécurité publique.

Sarah A. Benali Cherif