Rapport annuel du département d’Etat sur la traite des personnes : L’Algérie remonte d’une place au classement

Les réalisations de l’Algérie en matière de lutte contre la traite des personnes lui ont permis d’améliorer son classement dans le rapport annuel sur la question, établi par le département d’Etat américain et publié mardi soir. L’Algérie figure désormais dans la catégorie Tier 2, liste d’observation, au lieu de la catégorie 3 dans laquelle elle a figuré durant plusieurs années. Des diplomates américains ont reconnu hier que l’Algérie a enregistré «des acquis importants» et que le gouvernement avait été informé de son nouveau classement un jour avant la publication du rapport. Selon cette source, il est indéniable que «l’Algérie a beaucoup travaillé ces dernières années pour améliorer son classement». Ils se féliciteront aussi de «l’étroite collaboration» entre les services de l’ambassade et les différents services algériens concernés par cet autre volet de la coopération algéro-américaine qui est loin de se limiter, ont-ils rappelé, à la lutte contre le terrorisme et à l’économie. Il sera aussi souligné la «transparence» dont fait désormais preuve le gouvernement algérien s’agissant de sujets qui étaient par le passé plus ou moins tabous. Un changement dans l’état d’esprit qui a fait, sera-t-il noté, que «depuis 2 à 3 ans, la situation a changé». En fait, il est relevé une réelle volonté du gouvernement algérien à «faire connaître les avancées enregistrées» au prix d’un engagement politique affiché au plus au haut niveau. Seront ainsi citées l’augmentation des poursuites contre les trafiquants,16 au total, alors que le rapport 2016 n’en faisait état d’aucune, l’identification de 65 victimes potentielles du travail forcé, la promulgation en septembre dernier d’un décret présidentiel qui a institutionnalisé le Comité Interministériel chargé de coordonner les activités liées à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes en le dotant d’un budget et d’un mandat à cet effet. Ainsi, outre la poursuite des trafiquants, la prévention et la protection des victimes, l’Algérie s’est également attelée à la formation de personnel spécialisé dans ce volet par l’organisation, entre autres, d’ateliers, en collaboration avec l’ONU. Ce sont là autant de signes qui renseignent selon ces diplomates sur la volonté politique du gouvernement algérien à lutter contre la traite des personnes et qui justifient l’amélioration de son classement. Car même si, selon le département d’Etat, «le gouvernement de l’Algérie ne répond pas entièrement au minimum et aux normes pour l’élimination de la traite, cependant, il a fait des efforts considérables pour le faire». Du reste, le rapport constate que «les crimes d’exploitation sexuelle des enfants et du travail forcé sont des cas isolés en Algérie, en dépit du fait que le pays demeure un pays de transit et de destination pour l’immigration clandestine». Du reste, sera-t-il souligné, «malgré l’immigration illégale des (65) victimes identifiées, le gouvernement leur a fourni un logement temporaire, leur a apporté une aide médicale et autres services de base au transit d’un centre de migrants». En fait, ce qui compte, selon les diplomates rencontrés hier, c’est la volonté d’éliminer la traite des personnes en Algérie.

D’autant, ont-ils indiqué, que «le gouvernement s’est engagé à poursuivre ses efforts dans le futur», car, ont-ils relevé, «il y a une volonté à atteindre les niveaux 2 et 1 du classement». Ils en voudront comme autre preuve les récentes déclarations du Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, faites à l’occasion de la présentation de son plan d’action devant les députés de l’APN. Pourtant, le classement du département d’Etat, qui comprend quatre catégories, à savoir, catégorie 1, catégorie 2, liste de surveillance de la catégorie 2 et catégorie 3 est «fondée davantage sur l’ampleur des efforts menés par les pouvoirs publics pour lutter contre la traite des personnes que sur l’étendue du problème dans le pays». D’ailleurs, la catégorie 1, classement le plus élevé, ne signifie pas que la traite des personnes n’existe pas dans les pays en question, ni que ces pays appliquent des mesures suffisantes pour lutter contre ce phénomène. Elle indique plutôt que les autorités ont constaté l’existence de la traite des personnes, qu’elles ont déployé des efforts pour régler le problème et qu’elles se conforment aux normes minimales de la loi américaine sur la protection des victimes de la traite (TVPA), adoptée en 2000. Enfin, il y a lieu de noter que les rédacteurs du rapport incitent le gouvernement à poursuivre ses efforts et ont émis en sa direction plusieurs recommandations qui devraient contribuer à améliorer son classement à l’avenir. Dans ce sens, il est suggéré de poursuivre et de condamner l’exploitation sexuelle et le travail forcé, de punir les contrevenants, d’établir des procédures formelles pour l’identification des victimes, de leur fournir les soins, de procéder à la formation des forces de l’ordre et de la justice, de développer des mécanismes formels pour fournir une protection appropriée, de collaborer davantage avec des ONG et des organisations internationales, et enfin, mettre en œuvre le plan d’action national contre la traite des êtres humains.

Nadia K.