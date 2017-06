Situation humanitaire dans les conflits : Des experts prônent de meilleures approches

Des experts sur les conflits ont appelé à adopter de meilleures approches pour faire face aux crises humanitaires pendant les conflits urbains armés. S’exprimant lundi lors d’une conférence régionale à Kigali (Rwanda) sur les défis et les conséquences humanitaires des conflits urbains armés, les experts ont fait valoir que la crise humanitaire dans les conflits urbains armés est assez alarmante, notamment en milieu urbain qui nécessite des approches meilleures et durables pour relever le défi. Le forum d’un jour sous le thème «La guerre dans les villes: une perspective africaine», s’est concentré sur la réflexion sur des idées et des approches visant à adopter une approche multidisciplinaire pour améliorer les conditions de la population civile. Il est organisé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). «La protection des droits de l’homme est obligatoire dans les conflits armés. Le phénomène croissant des conflits urbains armés entraîne une perte de vies civiles et des violations des droits de l’homme. De nombreux conflits pourraient être évités grâce à une attention accrue aux vies civiles dès le début de la violence», a préconisé Jean-Paul Kimonyo, expert sur la reconstruction après les conflits. Il a déclaré que les efforts de secours en milieu urbain sont toujours insuffisants pendant les conflits et qu’une meilleure approche est nécessaire pour répondre à l’ampleur, à la complexité et à la durée des conflits armés dans les zones urbaines. Le forum a réuni des experts régionaux des communautés humanitaires, militaires, diplomatiques et universitaires pour partager leurs points de vue et leurs expériences sur la question des conflits urbains armés. «Ce que nous avons appris des violences et des conflits urbains passés, comme au Soudan du Sud, au Nigeria ou en République centrafricaine, devrait être une leçon pour nous aider à aborder la crise humanitaire pendant les conflits urbains», a affirmé Julien Le Sourd, ingénieur en eau urbaine du CICR à Nairobi, la capitale kenyane.

La réunion a également réfléchi sur les facteurs derrière les conflits et les implications humanitaires et en a exploré des réponses opérationnelles et politiques. (APS)