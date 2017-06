Conseil exécutif de l’Union africaine : M. Messahel conduira la délégation algérienne

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, présidera la délégation algérienne aux travaux de la 31e session du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), qui se tiendra à Addis-Abeba à partir de demain et ce, jusqu’au 1er juillet, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette session, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 29e session de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, prévue les 3 et 4 juillet 2017, «examinera le rapport du comité des représentants permanents de l’UA ainsi qu’un certain nombre de questions importantes, en particulier le suivi de l’Agenda 2063 de l’UA et son Plan décennal de mise en œuvre», précise la même source. Les ministres des Affaires étrangères procéderont, également, à l’élection de deux membres de la Commission et des membres du Conseil consultatif de l’UA sur la corruption et la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, souligne le communiqué, ajoutant que les membres élus, dans ce cadre, seront nommés par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. Enfin, le Conseil exécutif aura à étudier, lors de cette session, les projets de décisions et de déclarations devant être adoptés par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union.



Solution politique aux problèmes sécuritaires



Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné la nécessité de fournir davantage d’efforts pour trouver des solutions politiques aux problèmes de sécurité sur le continent, dans son discours d’ouverture de la 34e session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP) de l’UA, préparatoire au 29e sommet de l’Union africaine. M. Faki, qui s’exprimait à l’ouverture de la première réunion statutaire de la 29e Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA sur le thème «Tirer pleinement profit du dividende démographique de l’Afrique en investissant dans la jeunesse», a déclaré que le sommet évoquera les conflits au Soudan du Sud et en Somalie, cibles d’une série d’attaques du groupe terroriste Shebab. Il sera également question d’aborder la situation en Libye, au Mali, en République Centrafricaine, au Burundi, et dans la région soudanaise du Darfour. De même, la migration, notamment en direction de l’Europe et du Moyen-Orient et les tragédies qui la caractérisent ont figuré en bonne place dans les délibérations de cette session, dont les travaux ont pris fin hier. Le COREP, qui se réunit en prélude au 29e sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement, prépare l’ordre du jour du sommet avec des recommandations appropriées devant être examinées du 30 juin au 1er juillet par le Conseil exécutif, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’UA.



Les Etats membres appelés à honorer leurs engagements financiers



A noter que M. Moussa Faki Mahamat a invité les Etats membres à honorer leurs engagements financiers conformément à l’accord conclu, selon lequel 0,2% des revenus prélevés sur leurs importations devaient être alloués au financement de l’organisation. Conclu par les pays membres, l’accord prévoyant le prélèvement de 0,2% sur l’importation des Etats membres a été décidé lors du 27e Sommet de l’Union africaine qui a eu lieu en juillet 2016 à Kigali (Rwanda), qui s’est concentré sur la couverture des besoins de financement de l’UA. L’Union africaine cherche à s’assurer un financement fiable pour pouvoir mener ses missions de maintien de la paix sur le continent, grâce au Fonds pour la paix de l’UA, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des financements des partenaires extérieurs. Le prélèvement de 0,2% sur les importations devrait constituer également un mécanisme de financement pour les programmes de développement et d’intégration de l’Afrique. L’UA espère que ce mécanisme de financement permettra de répondre à tous ses besoins en fonds opérationnels d’ici 2022. (APS)