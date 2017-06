Mercuriale : légère hausse

Trois jours après la fête religieuse de l’Aïd-el-fitr, la mercuriale annonce déjà la température à laquelle fera face, le citoyen surtout à faible revenu. Lors d’une virée hier, (mercredi) au niveau de quelques marchés populaires et petits points de ventes de la capitale comme le marché Clauzel, nous avons constaté de visu que les prix des fruits et légumes ont connu une augmentation sensible bien qu’ils soient de saison. Sollicité sur ce niveau des prix affichés, Mouhand, commerçant explique que cette hausse est due en particulier à l’augmentation de la demande par rapport à l’offre. «En cette période de l’Aid, le nombre des commerçants qui ont assuré la permanence est très faible. Ceci dit que l’offre est faible par rapport à la demande. Et bien évidement en conséquence les prix ont connu une légère hausse», a-t-il précisé. Pour appuyer ses dires notre interlocuteur s’est référé aux prix pratiqués durant le mois béni du ramadhan, en indiquant que «la dernière semaine a été marquée par la baisse des prix des fruits et légumes qui ont été abordables et à la portée de tout le monde». Tout en rassurant, à cet effet, que les prix des fruits et légumes surtout ceux de la saison ne vont pas connaître une hausse, mais à condition que les pratiques de la spéculation soient éliminées. A titre d’exemple, la pomme de terre écoulée à 60 DA avant la fête oscille entre 50 et 40 DA, le prix de l’oignon est affiché à 60 DA, tandis que la courgette qui était cédée à 30 DA, a atteint les 60 DA, le prix de la tomate affiche 60 DA. Par ailleurs, le prix de la carotte tourne autour des 70 DA. Ce qui a attiré notre attention, c’est le prix de la salade culminant à pas moins de 100 DA. Et le prix de l’haricot vert, qui a connu une augmentation notable avec 160 DA affiché sur les étals, alors que durant le Ramadhan ce produit était à 80 DA. Concernant les prix du piment et du poivron, ceux-ci tournent autour des 100 DA. S’agissant les prix des fruits, le prix de la pastèque oscille autour de 50 DA le kilogramme, la pêche, la prune sont respectivement cédées à 80 DA. Quant aux prix des viandes blanche et rouge, ils sont toujours au même niveau depuis le début du Ramadhan à ce jour. Il y a lieu à noter que l’Office national des statistiques (ONS) avait annoncé, mardi l’évolution des prix à la consommation en rythme annuel qui est située à 6,9% jusqu’à fin mai 2017. En avril, elle était de 7%. La variation mensuelle des prix à la consommation, qui est l’indice des prix de mai 2017 par rapport à ceux d’avril 2017, s’établit à 0,4%, selon la même source. Les prix des biens alimentaires ont baissé de 1,1%, résultant notamment de la chute des prix de produits agricoles frais.

Makhlouf Aït Ziane