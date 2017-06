Après Une nouvelle attaque mondiale : Appels à renforcer la cyber-sécurité

Les appels à renforcer la cyber-sécurité se multipliaient hier après une nouvelle vague d’attaques au ransomware démarrée en Ukraine et en Russie qui a contaminé des milliers d’ordinateurs dans le monde entier, perturbant infrastructures et multinationales. Les dégâts sont restés relativement mesurés et la menace semblait contenue hier. Mais ce nouveau «ransonware», qui bloque des ordinateurs jusqu’au paiement de 300 dollars en monnaie virtuelle, a mis en lumière la vulnérabilité de nombreuses organisations cruciales, affectant les contrôles sur le site de l’accident nucléaire de Tchernobyl, les ports de Bombay et Amsterdam et des bureaux de multinationales dans le monde entier. Les attaques «soulignent l’importance de renforcer nos cyberdéfenses, et c’est exactement ce que nous faisons», a souligné le secrétaire général de l’Otan, Jen Stoltenberg, alors que l’Alliance atlantique a décidé il y a un an de faire du cyberespace un «domaine opérationnel», ce qui veut dire qu’une attaque s’y produisant peut déclencher l’article 5 de son traité fondateur qui prévoit que les pays de l’Otan volent au secours d’un allié en cas d’agression. Pour le Kremlin en Russie, cette nouvelle apporte la confirmation «que l’existence d’un tel danger exige une coopération au niveau international». «Aucun pays ne peut faire face seul à la menace de cyberattaques», a estimé son porte-parole Dmitri Peskov. En Ukraine, pays le plus touché, les autorités ont évoqué une attaque sans précédent et renforcé les mesures antiterroristes. Le gouvernement a assuré hier que l’attaque avait été «arrêtée». «La situation est sous contrôle total des spécialistes en cybersécurité, qui travaillent à restaurer les données perdues», a-t-il indiqué dans un communiqué.



Le port de Bombay affecté



Les opérations du port de Bombay, plus grand port à conteneurs d’Inde, ont été perturbées en conséquence à la vague massive de cyber attaques au rançongiciel, a annoncé hier le gouvernement indien. Selon le ministère de la marine indienne, l’infection des systèmes informatiques de l’armateur A.P. Moller-Maersk a paralysé les activités du géant danois dans son terminal du Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) de Bombay. Les autorités «ont été informées par l’opérateur du terminal privé que cette perturbation est la conséquence de la perturbation mondiale qu’ils connaissent en raison d’une cyberattaque», a déclaré le gouvernement indien dans un communiqué. «Il est à prévoir que des conteneurs entrants et sortants pourraient s’accumuler» jusqu’à reprise normale de l’activité, a ajouté le ministère. Le transporteur maritime danois a fait état sur Twitter de «systèmes informatiques hors service sur de nombreux sites» ainsi que de terminaux affectés dans «un certain nombre de ports».

La cyberattaque mondiale au ransomware, démarrée en Ukraine et en Russie, semblait contenue mercredi après avoir touché des milliers d’ordinateurs et a rappelé, un mois et demi après WannaCry, la menace de telles attaques sur des infrastructures critiques. Selon plusieurs entreprises attaquées, le virus fait apparaître une demande de rançon de 300 dollars en monnaie virtuelle sur l’écran des ordinateurs.