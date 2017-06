L’ONG «Action des chrétiens pour l’abolition de la torture» : Le Sahara occidental n’est pas une province marocaine

L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) a rappelé mercredi à la chaîne de télévision publique France 2 que le Sahara occidental n’est pas une province marocaine, lui demandant de publier un rectificatif expliquant que ce territoire non autonome est en attente d’autodétermination.

Le 22 juin, France 2 a diffusé le documentaire le Maroc vu du ciel qui présente le Sahara occidental comme «une province marocaine», alors qu’il est reconnu par l’Onu comme un territoire non-autonome, occupé par le Maroc, constituant ainsi «la dernière colonie d’Afrique». «Nous demandons à France 2 (...) de publier un rectificatif expliquant que le Sahara occidental est un territoire non autonome en attente d’autodétermination et non pas une province marocaine», a déclaré dans un communiqué Hélène Legeay, responsable Maghreb /Moyen-Orient à l’ACAT.

Elle a constaté qu’à plusieurs reprises, le documentaire fait apparaître une carte du Maroc qui «présente d’un seul tenant un territoire allant du nord du Maroc au sud du Sahara occidental», or, a-t-elle précisé, «le Maroc occupe illégalement le territoire en violation du droit international». «En gommant le Sahara occidental de la carte, le documentaire nie l’existence du peuple sahraoui, qui lutte depuis plus de 40 ans pour son autodétermination», a-t-elle ajouté, estimant que cette perspective sur la géographie marocaine est «loin d’être innocente». Le documentaire très orientée a fait diffuser des informations erronées et partiales sur le Sahara occidental que l’ACAT estime qu’"elles sont lourdes de conséquences». «Ce documentaire contribue à la désinformation du public français en contradiction avec la vocation éducative du service public audiovisuel», a-t-elle fait remarquer, à travers lequel, réalisateur et commentateur, ont occulté que le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est occupé par le Maroc depuis 1975 de façon illégale, qui n’est pas reconnu par les Nations unies comme la puissance administrante.