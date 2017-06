Production de lait à Ghardaïa : La demande locale satisfaite

La production de lait mensuelle à Ghardaïa, qui a atteint plus de 1,2 millions de litres de lait frais, répond en totalité à la demande locale, a indiqué mercredi à l’APS le responsable de la filière lait à la direction des services agricole (DSA) de la wilaya. Cette production de lait a connu un essor remarquable ces dernières années dans la wilaya, suite à un ensemble de mesures incitatives initiées par les pouvoirs publics, touchant tous les maillons de la filière et entrant dans la logique d’autosuffisance alimentaire, a précisé le docteur vétérinaire Mustapha Ameyar. Au début, les producteurs de lait n’avaient pas les moyens techniques de traiter le lait produit et de l’écouler sur le marché. Cependant, l’investissement privé conséquent a permis la création de quelques neuf laiteries réparties sur le territoire de la wilaya, d’une capacité de production journalière de 135.000 litres. Trois laiteries d’une production journalière de 105.000 litres sont situées dans la vallée du M’Zab, trois autres à Guerrara d’une production globale de 20.000 l/j, une laiterie à El Menea de 3.500 l/j, une à Zelfana de 6.000 l/j et une autre à Métlili de 3500 l/j. Ce maillon de pasteurisation et de conditionnement de lait frais est soutenu par un réseau de collecte mis en place par les gérants des laiteries à travers les différentes localités de la wilaya afin de toucher l’ensemble des éleveurs, a souligné M. Ameyar. Le développement de la filière dans la wilaya vise à pérenniser et accroître la production tout en garantissant la qualité des procédés de pasteurisation et en encourageant la création de nouvelles unités de transformation et de pasteurisation afin de favoriser la conservation sans porter atteinte aux propriétés gustative du lait, a souligné le responsable de la filière à la DSA. Le marché du lait a été caractérisé, surtout durant le mois de Ramadhan, par un excédent laitier, a fait savoir, de son côté, le directeur du Commerce, Mohamed Ameziane Zemouri, précisant qu’une grande quantité de lait en sachet pasteurisé a été commercialisée dans les wilayas limitrophes. De nombreux propriétaires de laiteries à Ghardaïa comptent élargir leur gamme de production en fabricant des fromages et autres produits dérivés du lait tel que les yaourts, et d’autres investisseurs envisagent également le conditionnement du lait UHT longue durée de conservation, a-t-on signalé. L’essor que connait cette filière de lait dans la wilaya de Ghardaïa est favorisé par plusieurs facteurs notamment l’augmentation du cheptel laitier bovin estimé actuellement à prés de 4.000 vaches laitières, l’amélioration du taux de vêlage et l’accroissement des superficies de production de fourrage et de maïs destinés à la fabrication de l’aliment de bétail. Le lait reste une source importante de protéines et d’énergie pour de nombreux citoyens, la filière lait constitue un secteur d’activité économique à forte employabilité directe et indirecte dans la wilaya de Ghardaïa ou plus de deux cents personnes travaillent uniquement dans les laiteries, a-t-on souligné à la DSA.