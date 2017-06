L’ambassadeur des Pays-Bas en visite à El Moudjahid

Son Excellence l’ambassadeur des Pays-Bas en Algérie a rendu hier à notre journal, une visite de courtoisie. M. Robert Van Embder, accompagné de l’attaché économique de l’ambassade a été reçu par le président-directeur général d’El Moudjahid, Achour Cheurfi et des responsables de la rédaction. M. Robert Van Embder a évoqué avec ses hôtes plusieurs sujets. L’ambassadeur a fait état du souhait de son pays de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, d’autant qu’il existe de nombreux domaines susceptibles d’offrir les opportunités dans ce sens. Outres les projets déjà en cours, les domaines, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de l’eau et de la formation ont été présentés comme des créneaux porteurs et à même de donner à cette volonté d’aller de l’avant une dynamique nouvelle.

R.N