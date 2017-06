Réunification de Chypre, Onu : « Une solution est possible »

Des pourparlers sur la réunification de Chypre qui ont débuté hier en Suisse, sous l'égide du médiateur de l'ONU, qui juge «une solution possible» lors de cette «occasion unique» pour mettre un terme à un conflit vieux de plus de 40 ans. Mais après l'échec du précédent round de discussions en janvier en Suisse, l'émissaire spécial de l'ONU, Espen Barth Eide, se veut prudent. "»Cela ne va pas être facile et il n'y a aucune garantie de succès», a-t-il dit mardi devant les journalistes à Genève. «Il y aura de longues journées et un travail difficile (mais) c'est une occasion unique, parce que après toutes ces décennies de division, il est possible de trouver une solution», a-t-il ajouté. Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait ouvert la conférence de janvier au Mont-Pèlerin, sur les hauteurs du lac Léman, a adressé mardi un message aux participants depuis New York. «L'occasion de réunifier Chypre, finalement, est aujourd'hui devant nous», a-t-il dit. «J'appelle tous les participants à saisir cette opportunité, en premier lieu pour Chypre, mais aussi pour l'ensemble de la région de la Méditerranée Orientale.» Chypre est divisée depuis 1974, lorsque l'armée turque a envahi la partie nord de l'île en réaction à un coup d'Etat de Chypriotes grecs qui visait à rattacher le pays à la Grèce et suscitait une vive inquiétude auprès de la minorité chypriote turque. Depuis, des Casques bleus de l'ONU contrôlent la «ligne verte», une zone tampon démilitarisée séparant les deux communautés.