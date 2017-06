Pourparlers de Genève sur la Syrie : De Mistura espère un contexte favorable

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a espéré mardi que les discussions prévues à partir de la semaine prochaine, à Astana puis au sommet du G20, permettront de créer un contexte favorable pour le prochain round prévu à Genève, malgré les tensions croissantes.

«Une trajectoire idéale dans les deux prochaines semaines permettrait d'arriver à des progrès à Astana les 4-5 juillet, puis une nouvelle série de réunions sur les aspects techniques avec l'opposition dans cette même semaine, et ensuite un dialogue entre les grands acteurs internationaux lors du sommet du G20 de Hambourg les 7 et 8 juillet, où la Syrie sera inévitablement un sujet», a déclaré l'émissaire, Staffan de Mistura, avant des consultations avec les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. «J'espère que la combinaison de ces éléments aidera à créer un environnement propice pour le prochain round de négociations inter-syriennes à Genève» en juillet, a-t-il ajouté. De nouveaux pourparlers de paix pour la Syrie parrainés par la Russie, l'Iran et la Turquie sont prévus à Astana, capitale du Kazakhstan, les 4 et 5 juillet, avant un septième round de négociations sous l'égide de l'ONU, le 10 juillet à Genève. Sur le terrain, un raid aérien de la coalition dirigée par les Etats-Unis a tué 57 personnes dans une prison tenue par Daesh. Washington souligne que cette organisation terroriste restait sa seule cible dans le pays en guerre. La coalition internationale bombarde l'EI en Syrie et en Irak voisin mais a été ces derniers mois impliquée dans des confrontations avec les troupes régulières syriennes, faisant craindre une escalade militaire. Même si la Maison Blanche a souligné lundi que la priorité des Etats-Unis restait la guerre contre l'EI, elle a accusé dans le même temps Damas de préparer une potentielle attaque chimique, le menaçant de représailles. Le Pentagone a expliqué le lendemain que cet avertissement était motivé par une activité suspecte sur une base aérienne syrienne d'où était partie une précédente attaque «chimique» en avril selon Washington.