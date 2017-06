Championnat d’Afrique U-20 d’athlétisme : Tlemcen veut relever le défi

Tlemcen, ville de l'extrême ouest du pays, est fin prête pour relever le défi du championnat d'Afrique des moins de 20 ans (U-20) d'athlétisme qui débute jeudi, marquant le retour de cette compétition en Algérie, 23 ans après la première édition abritée par Alger en 1994. Annuelle au départ, puisqu'organisée par Alger en 1994 et Bouaké (Côte d’Ivoire) en 1995, cette compétition de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA) est devenue biennale dès la troisième édition abritée en 1997 par Ibadan (Nigeria). Cette fois-ci, la 13e édition a atterri à Tlemcen, capitale des Zianides, connue pour son histoire, sa culture et son art notamment. Le nombre des épreuves de ce championnat organisé, entre-temps, par six autres pays dont deux fois par la Tunisie (1999 et 2005) et l’Ile Maurice (2009 et 2013), n’a cessé d’augmenter, passant de 39 en 1994 à 44 en 2003, 2005 et 2011, pour redescendre à 43 en 2015 lors de la 12e édition abritée par Addis Abeba (Ethiopie). Pas moins de 41 épreuves sont inscrites à cette 13e édition qu’organisera la ville de Tlemcen, du 29 juin au 2 juillet. La cérémonie d’ouverture est prévue jeudi à 17h00 au stade d’athlétisme de Lalla Setti, un plateau surplombant à 800 mètres d’altitude la capitale des Zianides.