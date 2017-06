Ouverture aujourd’hui du Championnat africain d’athlétisme

La 13e édition des championnats d’Afrique d’athlétisme U-20, placée sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, exprime les engagements et le soutien de l’Etat pour encourager l’organisation de manifestations sportives internationales en Algérie, a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

Dans un message diffusé sur le site officiel dédié à cet évènement sportif qui débute jeudi, le ministre a estimé que Tlemcen, «citée historique et culturelle, va devenir, en l’espace d’une semaine, un village africain et rassemblera dans la même quête d’excellence d’amitié, de fraternité et de respect, l’élite sportive d’athlétisme catégorie juniors, du continent». S’adressant aux athlètes africains, le ministre a estimé qu’«au-delà de l’enjeu des compétitions et de la recherche des médailles, vous êtes appelés à concourir dans l’esprit des valeurs olympiques et de fair-play, sans dopage ni tricherie, car vous êtes des modèles pour toute la jeunesse africaine». Pour sa part, le président de la Confédération africaine d’athlétisme, Hamad Kalkaba Malboum a relevé que l’athlétisme africain a connu, au cours de la dernière décennie, «un progrès notable tant au plan de l’organisation de ses compétitions, qu’au niveau de la formation de ses ressources humaines», ajoutant que «ce sont bien les athlètes qui donnent au continent une visibilité universelle par leurs exploits sur les tribunes du monde». Le même responsable a rendu hommage à l’Algérie «qui a été et est constamment et régulièrement l’un des piliers du succès de l’athlétisme africain, par les compétitions continentales qu’elle abrite mais aussi par la qualité des performances de ses athlètes».