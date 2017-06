Infos foot, MC Oran : le Tunisien Bouakaz nouvel entraîneur

MC Oran : le Tunisien Bouakaz nouvel entraîneur

Le technicien tunisien Moez Bouakaz est devenu le nouvel entraîneur du MC Oran. Il s'est engagé pour un contrat d'une saison renouvelable.

Transfert : Belfodil priorité de Hanovre 96

L'attaquant international algérien du Standard de Liège (Div.1 belge de) Ishak Belfodil constitue la priorité de Hanovre 96, promu en Bundesliga allemande de football en vue d'un éventuel transfert cet été, rapporte hier la presse locale.



USMBA : la direction tenue de payer plus de 16 millions de DA à 4 anciens joueurs

L'USM Bel Abbès, malheureux demi-finaliste de la coupe d'Algérie, est dans l'obligation de s'acquitter d'un peu plus de 16 millions de dinars représentant les arriérés de quatre anciens joueurs qui ont saisi la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) pour être rétablis dans leurs droits. Les quatre joueurs en question sont : Mohamed Tchikou, Ahmed Meguehout, Youcef Ghazali et Karim Hendou. L'USMBA risque d'être interdite de recrutement si sa direction ne venait pas à payer ces joueurs, conformément aux lois en vigueur.



JSM Béjaia : Mohamed Benchaira (ex-US Biskra) première recrue

Le milieu de terrain récupérateur de l'US Biskra, Mohamed Benchaira, est devenu la première recrue estivale de la JSM Béjaia, a annoncé mercredi le club pensionnaire de la Ligue 2 sur son site officiel. Benchaira (25 ans), auteur d'une saison pleine avec la formation des Zibans, s'est engagé pour un contrat de deux saisons.