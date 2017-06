Demain à 21h00 au stade 5-Juillet, MC Alger-Platinum Stars FC : La coupe de la CAF pour se consoler

Les joueurs du Mouloudia d’Alger, éliminés en demi-finale de la coupe d’Algérie face à l’ES Sétif, ont repris le chemin des entraînements mardi en fin de journée, après deux jours de repos seulement. Les protégés du coach Mouassa, qui vient d’être confirmé à son poste par le président Ghrib, entame un microcycle afin de préparer leur rencontre de la cinquième journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération, vendredi à 21h00 au stade 5-Juillet, face à Platinum Stars FC.

La première séance de ce programme de préparation spécifique, plutôt légère, s’est déroulée à l’Ecole nationale de l’hôtellerie d’Ain Benian. Le groupe a, par contre, rejoint le centre technique de Sidi Moussa hier, où il bénéficie de plus de moyens pour préparer son match face au représentant du Kenya. Le staff technique va surtout axer son travail sur l’aspect technico-tactique en permettant aussi à ses éléments de bien récupérer après une saison éprouvante. Une mise au vert qui se poursuivra jusqu’au jour de la rencontre. C’est avec beaucoup de motivation que les joueurs du MCA, bien que déçus de leur élimination et de l’arbitrage de cette partie face à l’Entente, abordent la préparation de cette rencontre de coupe de la CAF. « L’Entente n’était pas supérieure à notre équipe. Nous avons bien abordé cette rencontre que nous aurions normalement remportée sans un arbitrage scandaleux. Nous sommes très déçus, parce que nous voulions absolument aller en finale et conserver notre trophée. Ça aurait été une belle récompense pour nous après une saison pleine. On est aussi tristes pour nos fidèles supporteurs. Cela dit, nous avons encore un adjectif à réaliser. Nous avons de fortes chances d’aller au bout de cette compétition africaine.

Pour cela, nous devons remporter notre prochaine rencontre face à l’équipe kenyane de Platinum Stars FC, vendredi au stade 5-Juillet. Une victoire nous permettra d’accéder aux quarts de finale avant terme. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend. On doit oublier le match de la demi-finale et nous concentrer sur la Coupe de la Confédération », a déclaré le milieu de terrain, Kacem Mehdi, dans les colonnes de la presse spécialisée, à l’issue de la séance d’entraînement de mardi. Pour rappel, cette rencontre sera dirigée par l’arbitre burkinabé Juste Ephrem Zio, qui sera assisté par ses compatriotes Issa Yaya et Seydou Tiama.

Rédha M.

Groupe B :

Demain : MC Alger (Algérie)-Platinum Stars (Afrique du Sud)

Dimanche 2 juillet : Mbabane Swallows (Swaziland)- CS Sfaxien (Tunisie)



Classement Pts J

1- MC Alger 8 4

2- CS Sfaxien 7 4

3- Mbabane Swallows 4 4

4- Platinum Stars 2 4