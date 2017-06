Ligue des champions (5e journée/Groupe B), Demain 19h à Sfax : Ahly Tripoli (Libye)-USMA : Tournant important pour la qualification

Important rendez-vous demain pour l’USM Alger en Ligue des Champions africaine face au représentant libyen, le Ahly de Tripoli, dans la ville tunisienne de Sfax. La situation sécuritaire chez nos voisins libyens ne permettant pas au Ahly de recevoir ses adversaires chez lui, c’est la ville de Sfax qui a été retenue pour cette confrontation.

Les camarades de Zemammouche joueront un match capital, qui pourrait les fixer sur leur qualification aux quarts de finale de cette importante compétition, l’USMA faisant de la Ligue des champions africaine son objectif numéro un pour cette année. Les Usmistes, qui occupent la première place du groupe en compagnie de leur adversaire du jour, n’ont pas droit à l’erreur demain face au Ahly de Tripoli, au risque de compromettre quelque peu leurs chances de qualification, du fait que la situation demeure quelque peu indécise dans ce groupe B. Joli vainqueur du Zamalek (2-0) lors de la précédente journée, las gars à Paul Put doivent être capables de ramener au moins un point de leur déplacement à Sfax, afin d’aborder la dernière journée du groupe B dans les meilleures conditions. Sachant que le Zamalek a les moyens de battre l’équipe de Caps United (Zimbabwe) sur le terrain de ce dernier, comme vient de la faire le Ahly de Tripoli, l’USMA doit absolument éviter la défaite. Car, dans ce cas de figure, le Zamalek les rejoindra au classement, alors que le Ahly libyen les distancera de trois points. Le meilleur scénario pour l’équipe algérienne est celui d’aller chercher la victoire à Sfax. Auquel cas, elle assurera sa qualification aux quarts de finale, avant même de disputer la dernière journée face à Caps United au stade 5-Juillet. Les Usmistes sont donc conscients que ce rendez-vous constituera pour eux un important tournant pour une telle perspective. L'enjeu est donc de taille, puisque l’USMA et le Ahly se disputent pour l'occasion le leadership du groupe. Ils comptent tous deux 7 points. Le vainqueur à l'issue de cette confrontation fera ainsi un grand pas vers la qualification aux quarts de finale, au moment où le Zamalek, qui compte 5 points, se rendra à Harare pour y affronter le club local de Caps United (3 pts), dimanche. L’opposition s’annonce des plus difficiles donc entre les deux teams.

Bonne nouvelle, enfin, pour les fans usmistes, Hamza Koudri et Abderraouf Benguit, absents face au Zamalek, seront du service après avoir purgé leur suspension pour cumul de cartons. La rencontre sera dirigée par un trio arbitral éthiopien, avec Bamlak Tessema Weysa comme directeur de jeu. Une chose est sûre, Sayoud and Co sont déterminés à rentrer à la maison avec un résultat positif.

Mohamed-Amine Azzouz

USMA-Caps United décalé au 9 juillet

Le match entre l'USM Alger et Caps United du Zimbabwe a été décalé au dimanche 9 juillet prochain au stade 5-Juillet (20h00) dans le cadre de la 6e et dernière journée (Gr. B) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique, a annoncé le club algérois mardi soir sur son site officiel. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral sénégalais conduit par Malang Diedhiou, assisté de ses compatriotes Djibril Camara et El Malick Samba.

Yaya et Cherifi qualifiés par la CAF

Les deux nouvelles recrues de l'USM Alger, le milieu de terrain Faouzi Yaya et le défenseur Redouane Cherifi sont qualifiés pour prendre part à la suite du parcours de l'équipe de la capitale dans la Ligue des champions d'Afrique de football, a indiqué le club algérois mardi soir sur son site web officiel. Les deux joueurs ont été retenus dans le groupe qui affrontera demain les Libyens du Ahly Tripoli.

Groupe B :

Demain : Ahly Tripoli (Libye) - USM Alger (Algérie)

Dimanche 2 juillet : Caps United (Zimbabwe) - Zamalek (Egypte)



Classement : Pts J

1- USM Alger 7 4

-- Ahly Tripoli 7 4

3- Zamalek 5 4

4- Caps Utd 3 4