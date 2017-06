Tizi-Ouzou : 67,02%

La wilaya de Tizi-Ouzou s'est encore une fois, distinguée en réalisant une excellente performance dans les résultats du BEM avec un taux de réussite de 67.02 %, soit plus de 11% de plus par rapport à la moyenne nationale. Ce taux représente 8.878 admis sur 13.246 élèves présents. Parmi les 8.878 reçus, 18 ont obtenu une moyenne dépassant les 18/20 dont les élèves Djemaoui Lydia du CEM Hadj Mohand de Illoula Oumalou et Nacer Lina du CEM Lotfi de Tizi-Ouzou qui ont obtenu les deux la meilleure moyenne, à savoir 18,72/20. 131 élèves ont obtenu une moyenne de plus de 17 /20, alors que le CEM Nachef Mohamed de la commune Akerrou est venu en tête du classement des CEM en obtenu un taux de réussite de 97.06%, selon toujours la direction locale de l’éducation. Le taux de passage au lycée en comptabilisant la moyenne annuelle des élèves s’élève à 73.68% dans la wilaya. Enseignants, responsables d'établissements, cadres du secteur, élèves, parents d'élèves, syndicats de l'Education, sont unanimes à considérer la performance ainsi que la constance maintenue comme le résultat logique des efforts fournis par la famille de l’Education.

Bel.Adrar