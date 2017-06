Formation professionnelle : Du diplôme au contrat

La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes aux stagiaires lauréats de l’année professionnelle 2016/2017 a eu lieu jeudi dernier, à l’INSFP Mohand Arezki Imerzoukène de Tizi-Ouzou, en présence du wali et du PAPW. Trente cinq stagiaires lauréats dans les spécialités phares dispensées dans les établissements de la formation professionnelle ont reçu leurs diplômes lors de cette cérémonie. L’ensemble des CFPA, INSFP et des établissements privés de la wilaya ont participé à cette sélection des lauréats dans 13 branches et 34 spécialités en formation résidentielle ou par apprentissage. Les lauréats ont reçu des contrats d'insertion dans le marché de l'emploi grâce à la contribution de l’Agence de Wilaya de l’Emploi (AWEM). Cette insertion entre également dans le cadre de la mise en œuvre des conventions signées entre la Direction de la Formation et de l’Enseignement Professionnels (DFEP) de Tizi-Ouzou et la Confédération algérienne du patronat (CAP) et le Forum des chefs d'entreprise (FCE).

Lors de son allocution, le wali a souligné que la remise des diplômes constitue un facteur incitatif au profit des jeunes apprenants pour travailler davantage, rappelant que la wilaya de Tizi-Ouzou est chanceuse comparativement aux autres wilayas de par le nombre important d'établissements de formation professionnelle dont elle dispose auxquels s'ajouteront dans un avenir proche de nouvelles structures. M. Mohamed Bouderbali a, par ailleurs, mis en exergue l'importance du partenariat entre le secteur de la formation et les entreprises à l'effet de former une main d’œuvre qualifiée en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi à l'échelle locale, ajoutant que le fruit de ce partenariat est cette remise de contrats de travail au profit de ces lauréats par des entreprises.

Le président de l’APW, M. Mohamed Mssela a, de son côté, relevé la satisfaction de son institution quant aux efforts fournis par le secteur afin d’offrir des formations permettant aux jeunes d’acquérir des qualifications professionnelles pour leur insertion dans le monde du travail et salué l’effort de la direction de la formation et de l’enseignement visant à insérer les jeunes diplômés dans le marché du travail. Pour sa part, le directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels M. Abdenacer Arab a indiqué que 3.713 jeunes diplômés sortiront durant cette année professionnelle des établissements de formation publics et privés. Ces nouveaux diplômés, a-t-il enchaîné, sont répartis essentiellement selon les spécialités suivantes : 1.035 en bâtiment et travaux publics, 500 dans l’électronique et l’informatique, 237 dans la menuiserie et la construction métallique, 250 dans l’hôtellerie et le tourisme et 300 dans les métiers de l’artisanat. Il a en outre assuré que l’effort sera poursuivi à l’effet d’insérer le maximum des stagiaires diplômés dans le monde du travail grâce au partenariat avec les organisations patronales comme le Forum des chefs d'entreprise et la Confédération du patronat Algérien. Dans ce cadre, le PDG de la minoterie « pLe Semeur p» s’est engagé sur place à recruter 17 stagiaires dans l’agro-alimentaire.

Bel.Adrar