Recrutement de 14.627 enseignants et administrateurs : Les résultats affichés le 3 juillet

«Les résultats du concours de recrutement des enseignants et des administrateurs dont les épreuves se dérouleront le 29 juin courant, seront connus le 03 juillet prochain» a annoncé la ministre de l'Education nationale.

En effet, la nouvelle a été rendue publique par Mme Nouria Benghebrit ce vendredi, via son compte Twitter, affirmant que les résultats de cet examen professionnel seront affichés au niveau des directions de l'éducation des wilayas. Le concours touchera 14.627 postes dans 7 grades différents, dont la part du lion revient aux enseignants avec 10.009 postes pour les deux cycles, moyen et secondaire. Parmi les autres profils recherchés, ceux de conseillers d’orientation et de guidances scolaire et professionnelle, de superviseurs de l’éducation, d’attachés principaux de laboratoires et d’intendants et de sous-intendants.

700.000 candidats se sont inscrits avec l’espoir de décrocher l’un de ces postes de travail au niveau du secteur de l'éducation nationale. L’on apprend que le retrait des convocations se poursuivra jusqu’aux dernières heures précédant le concours. La ministre de l'Education nationale a dans ce contexte, rassuré sur le fait que ce concours se déroulera dans la «transparence». Et donc, pour assurer la crédibilité du concours, la ministre a exhorté les enseignants à être plus honnêtes. «Je fais appel au sens de la responsabilité des candidats concernés par le concours qui ne doivent compter que sur leurs connaissances et leurs efforts scientifiques», a-t-elle déclaré. Il y a lieu de rappeler qu’en 2016 et 2017, pas moins de 93.000 diplômés universitaires ont été recrutés dans le secteur de l'Education et qu’aucun recours en ce qui concerne les conditions de déroulement de l’examen d’accès n'a été reçu, « ce qui montre que la méthodologie de travail et la méthode d'organisation de ce type de concours ont convaincu», a estimé la ministre.

Par ailleurs, le ministère de l’Education nationale a annoncé l’ouverture de près de 4.000 nouveaux postes budgétaires pour la promotion aux rangs d’inspecteur de l’éducation nationale dans les trois cycles de l’éducation (primaire, moyen et secondaire). Celui-ci aura lieu le 9 juillet prochain. Cette vaste opération qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire programmée pour le 4 septembre, s’explique, selon le ministère de l’Education, par le nombre important de postes vacants dans plusieurs wilayas du pays.

Ces postes seront ouverts, selon la circulaire ministérielle, au profit des enseignants du secondaire qui doivent avoir une expérience de 5 ans dans un poste d’enseignement dans ce cycle en tant que professeur formateur, aussi aux économes principaux à ceux qui comptabilisent 12 ans de service actif à ce titre, et enfin aux inspecteurs d’orientation ayant exercé 7 ans de service. De plus, les mêmes conditions s’appliquent aux enseignants du cycle moyens et primaire. Le dépôt des demandes de candidatures à ce concours a déjà commencé, au niveau des directions de l’éducation et au niveau des établissements scolaires.

S’agissant du dossier d’inscription, celui-ci comprend une demande manuscrite du postulant, deux photos, une fiche d’information remplie, la confirmation de participation, une copie de la décision de stage ou de promotion ou l'intégration et le reclassement.

Les candidats admis seront orientés vers les instituts de formation à partir du mois d’août pour un recyclage, avant de rejoindre officiellement leurs postes de travail en septembre. A noter que depuis l’année 2015, les inspecteurs bénéficient d’une formation accrue comparant aux autres grades de l’éducation, à cause de leur nombre restreint.

Le ministère a arrêté «un calendrier chargé» pour les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur encadreur avant les épreuves professionnelles prévues entre les mois de juillet et août, concernant principalement les postes administratifs, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Il y a lieu de souligner que le secteur est actuellement en pleine opération de recrutement afin de faire face au départ de ses 41.000 travailleurs ouvrant droit au régime de retraite.

Sarah A. Benali Cherif